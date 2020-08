El SOEM vuelve a los piquetes en calles centricas con Arevalo encarcelado

El titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) capitalino,

Walter Arévalo, hasta el cierre de esta edición, continuaba detenido en la Comisaría

de Santa Rosa (Valle Viejo) luego de ser imputado por los delitos de amenaza simple

en calidad de autor y coacción agravada en concurso real en calidad de autor. Más

allá de eso, desde el gremio municipal aseguraron que la protesta y movilización para

hoy se mantenía firme, con lo cual se anticipa otra jornada de caos vehicular en la

ciudad.

Ayer, integrantes del sindicato junto a otras personas se acercaron durante la

mañana hasta la Unidad Judicial esperando la liberación de Arévalo. La liberación no

se produjo y hasta la tarde noche permanecían en la localidad chacarera de Santa

Rosa, donde se encuentra detenido el secretario general del gremio.

De acuerdo a lo que pudo conocer este medio por fuentes judiciales, desde la

Fiscalía a cargo de Horacio Brizuela no se había emitido hasta ayer ninguna orden de

liberar al titular del gremio capitalino.

El Esquiú.com consultó a la dirigencia del SOEM si la continuidad de Arévalo en

calidad de detenido suspendía la movilización llamada para el día de hoy. “La medida

sigue firme”, ratificaron desde el sindicato. Para el caso, detallaron que a las 9.00 se

iban a nuclear en la sede del SOEM y desde allí partirían con su recorrida al

microcentro.

En este orden de ideas, comentaron que desde la sede sindical las columnas se

trasladaban a diferentes calles de la ciudad con la manifestación. Según dijeron, los

puntos donde cortarán el tránsito serían calle Salta, Esquiú, Maipú y la avenida

Güemes.

De concretarse la medida de fuerza, se anticipa otra jornada de caos vehicular en la

ciudad producto de los cortes en las arterias viales.

“El problema es que él mezcló todo”

El secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella,

comentó que el origen del conflicto se dio con la toma de planta de Higiene Urbana

en julio. No obstante, remarcó que la denuncia penal contra Arévalo la hizo de forma

particular y que el dirigente gremial “mezcló todo”.

“Este señor se dedicó a pasearse por los medios para que acampen al frente de mi

domicilio por 72 horas, para que yo vuelva atrás con una resolución administrativa”,

dijo. El funcionario aseguró que no desconoce el reclamo legítimo de los trabajadores

pero que se excedió un límite “al ir a manifestarse a un domicilio particular, donde hay

una mujer embarazada y niños”.

“El problema es que él mezcló todo”, dijo Natella a Radio Valle Viejo, para remarcar

que la denuncia “no está en el marco de una conciliación obligatoria”.