Ayer por la noche, en combinado capitalina había arrancado derechito, goleando al conjunto local de la Liga Chileciteña.

En la continuidad de la etapa Regional de selecciones Sub 13, la Liga Catamarqueña no pudo con Córdoba y ahora no depende de si mismo sino que de otros resultados pensando en la idea de clasificar ya que solo pasa uno al Nacional.

Fue derrota por 3 a 1. El único tanto de Capital fue convertido por Matías Pugliese y la clasificación depende ya de otra cosa luego de perder la chance de clasificar si ganaba.

El triangular se cierra el domingo con el duelo entre el local Chilecito y Córdoba. Una victoria de Chilecito por dos o más goles clasifica a Capital.

