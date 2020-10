El sueño de muchos: WhatsApp habilita nueva función para silenciar grupos para siempre

Una noticia que seguramente alegrará a varios usuarios de la popular aplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo con millones de usuarios. A pesar de su masividad, la red social tiene algunas funciones que sacan de quicio a más de alguno.

Se trata de los grupos de conversación que aunque uno quiera silenciarlos, el tiempo es definido, por lo que cada cierto tiempo hay que volver a colocar la opción para quitarle el sonido de las notificaciones.

Conscientes de es malestar, Facebook, la compañía dueña de la aplicación habilitó la opción de silenciar grupos y chats “para siempre”. algo que seguramente alegrará a varios.

You can now mute a chat forever pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020