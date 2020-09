El trato que tuvo que hacer Leo DiCaprio para ocultarle un hábito a su mamá

Leonardo DiCaprio, a quien a veces se ve con un vaporizador, no quería que su madre supiera que fumaba cuando todavía era chico y su carrera no estaba del todo consagrada. Lo contó el fotógrafo Steve Eichner, cuyo nuevo libro, “In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the ’90s” narra la escena de los boliches de la década de 1990 en imágenes.

El fotógrafo contó a la revista Page Six que DiCaprio hizo un trato con él una noche en 1994 en el Club USA durante una fiesta. Se celebraba el estreno del thriller de Nicolas Cage-Dennis Hopper “Red Rock West” en el legendario club de Peter Gatien, cuando Eichner dijo que recibió una foto de Leo, que tenía unos 20 años en ese momento y acababa de protagonizar su película dramática, “What’s Eating Gilbert Grape“, con Johnny Depp, comprando “cigarrillos y caramelos”

“[Leo] se acercó, me tocó el hombro y me dijo: ‘Oye, ¿puedes hacerme un favor y no usar esa foto? Puedes sacarme fotos esta noche “. Cuando se le preguntó por qué no quería que la foto se hiciera pública, Eichner recordó que Leo le dijo: “Estaba comprando cigarrillos y no quiero que mi madre sepa que fumo”. DiCaprio tiene gran relación con su madre, Irmelin Indenbirken. Depp corroboró la afirmación de Eichner de que DiCaprio mantuvo el hábito de fumar oculto para su mamá. En 2016, en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Depp contó una anécdota sobre quien fue su joven coprotagonista que lo molestaba en el set de “What’s Eating Gilbert Grape”. “No, no te daré una pitada de mi cigarrillo mientras te escondes de tu madre otra vez, Leo”, recordó Depp, que le dijo a la estrella en ascenso. Algunos informes (quizás apócrifos) de hace muchos años también han dicho que DiCaprio ayudó a Robert Pattinson a dejar de fumar convirtiéndolo a los cigarrillos electrónicos. El libro de Eichner sale el 20 de octubre de Prestel.