El videojuego de “El Señor de los Anillos” ya tiene fecha de lanzamiento

“El Señor De Los Anillos: Que Comience la Batalla” (The Lord of the Rings: Rise to War) es uno de los desarrollos más esperados del año.

Se trata de un nuevo juego de estrategia para celular a cargo de NetEase y Warner Bros. Interactive Entertainment que busca llevar el universo de las novelas originales de J.R.R. Tolkien, las películas de Peter Jackson y la saga de videojuegos Middle-Earth: Shadow of Mordor a un nuevo nivel.

La primera temporada del juego está ambientada entre el Hobbit y El Señor de los Anillos, y muestra a Sauron recuperando sus poderes bajo la falsa identidad del “Nigromante” en la fortaleza de Dol Guldur.

En el juego, el protagonista se pone en el rol de un gobernante de una región de la Tierra Media en la Tercera Edad del Sol, en una versión alternativa de la Guerra del Anillo. El jugador debe reclutar héroes, hacer alianzas, construir una base y ya sea combatir contra las fuerzas del Señor Oscuro, o unírseles. Uno de los aspectos más atractivos del juego es la posibilidad de reclutar a héroes clásicos de las películas y los libros para construir una hermandad propia.

“Que comience la batalla” está en versión beta hace más de un año, y en los videos se ve una estética clásica que trata de emular el estilo de las películas de Jackson.

Su estructura es la típica de celular: una variante gratuita de los clásicos juegos de estrategia de PC de los ‘90 con la modalidad de estrategia por turnos.

Su fecha de lanzamiento está cada vez más cerca: es el 23 de septiembre, pero se acaba de abrir la pre-registración, que da un pack de regalos virtuales a los jugadores que se anoten, tanto de iOS, como de Android.

