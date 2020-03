El violento episodio que vivió Kate Beckinsale con Harvey Weinstein

Harvey Weinstein fue condenado a 32 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual, lo que significó un importante triunfo para el movimiento #MeToo.

Tras la condena del otrora hombre fuerte de Hollywood, algunas mujeres han comenzado a sacar a la luz violentas experiencias que vivieron con el ex productor de cine, y que no se habían atrevido (con justa razón) por miedo a ser victimas de represalias.

Una de ellas es la actriz Kate Beckinsale, que a través de su cuenta de Instagram reveló un horrible episodio que vivió en 2001 tras el estreno de “Serendipity”, cinta que protagonizó junto a John Cusak.

“Estas fotos fueron tomadas en el estreno de Serendipity el 5 de octubre de 2001. Todos nos negamos a ir porque celebrar un estreno pocas semanas después del 11 de septiembre con la ciudad todavía envuelta en humo parecía la idea más insensible, sorda e irrespetuosa posible. Pero Harvey insistió”, dice el inicio del relato de Beckinsale junto a una foto en la que aparece con una sobria vestimenta de color blanco.

A la mañana siguiente del estreno, Weinstein la llamó por teléfono y la invitó a su casa junto a su hija de dos años. “Nada más entrar en su casa, Harvey llamó a su niñera para que se llevara a las niñas a jugar a otra habitación. Yo la seguí pero él me dijo que no, que me esperara en la habitación con él. Y en el momento en el que se cerró la puerta, empezó a gritarme y a llamarme zorra estúpida por haber arruinado su estreno”, afirma.



“Yo no tenía idea de lo que estaba hablando y comencé a temblar. Él siguió chillando: ‘Si estoy organizando una alfombra roja te pones un vestido ajustado, sacudes el culo y sacudes las tetas, no te presentas como una lesbiana, estúpida zorra’. Me puse a llorar del shock”, cuenta en su relato.

La actriz relata que intentó explicarle la situación al otrora “intocable” de Hollywood. ‘Harvey, la ciudad está en llamas, la gente sigue buscando a sus familiares, ninguno de nosotros sintió que el estreno fuera apropiado y mucho menos salir vestidos como si fuera una despedida de soltero’, le dije. ‘No me importa, es mi jodido estreno y si quiero un coño en la alfombra roja, eso es lo que obtengo’, respondió”, declara Beckinsale.

La actriz relata que se las arregló para salir de ahí con su hija y que esa solo fue una de las tantas experiencias que tuvo con Weinstein. demás, señala que todas las veces que le dijo que no, la perjudicó en que la excluyeran por años de la industria.

“Escuchar que va a estar encerrado en prisión durante 23 años es un gran alivio para mí en nombre de todas las mujeres que agredió o violó sexualmente, y espero que sea un elemento disuasorio para ese tipo de comportamiento en esta y en cualquier otra industria”, dice.

Foto: Shutterstock