Elecciones en EE.UU.: Kanye West figura con un 2% de intención de voto en las primeras encuestas

Pasó un poco más de una semana desde que Kanye West anunció por primera vez su candidatura presidencial, y aún sin ser oficial, aparece en la primera parte de las encuestas nacionales en marcha.

Mientras Kanye insiste en que ganará, yendo tan lejos como para decir que es la voluntad de Dios, él y el Todopoderoso, tiene, digamos, mucho trabajo por delante. Y eso se va poniendo bastante serio.

Redfield & Wilton Strategies encuestó a 2,000 votantes registrados en los Estados Unidos el 9 de julio y descubrió que el 2% emitiría su voto por Kanye. Y aunque algunos demócratas han expresado su preocupación por el hecho de que la entrada de Kanye en la carrera podría quitarle a Joe Biden los votos negros y más jóvenes, la encuesta en realidad muestra lo contrario. Mientras que Biden permanece firmemente plantado al 48%, cuando se menciona el nombre de Kanye, es Donald Trump quien pierde un punto porcentual, pasando del 40% al 39%.

Por supuesto, a pesar de su proclamación del 4 de julio, no hay garantía de que Kanye realmente termine estando en la lista de candidatos. Faltan menos de cuatro meses para las elecciones y ya se terminó el plazo de llenado para varios estados importantes, lo que significa que los votantes tendrían que escribir su nombre en la boleta electoral.

Después de una entrevista bastante extraña con la revista Forbes, Kanye aparentemente perdió el respaldo de uno de sus patrocinadores más destacados: el del empresario Elon Musk, que al principio había dicho que lo votaría. Mientras tanto, otros amigos y familiares han expresado su preocupación de que Kanye esté pasando por un episodio bipolar.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020