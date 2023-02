Dentro del radicalismo son cuatro los dirigentes que apuntan a ocupar el sillón de

Avellaneda y Tula. Al menos así lo mencionó el diputado opositor e integrante de la

línea Celeste, Tiago Puente. El legislador mencionó que tienen intenciones de ser

precandidatos cuatro personas: el diputado nacional Francisco Monti (actual

presidente del partido), el senador nacional Flavio Fama, el titular la línea Morada,

Roberto Gómez y, el diputado provincial y referente de Evolución, Alfredo

Marchioli.

No obstante, esas postulaciones quedarían sujetas al resultado de la interna del

partido centenario. Es que, de no alcanzar la unidad, de ese cuarteto se bajarían a

dos los precandidatos para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias (PASO) en agosto. Por lo pronto, Puente consideró que Juntos por el

Cambio no solo debe sumar para las elecciones dentro de la coalición a Hugo

Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) sino también a los Libertarios, espacio que se

referencia en el plano nacional con el economista y legislador nacional Javier Milei

y cuya representación local está en manos de Javier Galán.

Sobre la interna del partido centenario, donde la línea Celeste ayer cerró filas con

la candidatura de Luis Fadel a presidente del partido, Puente comentó que se

mantienen abiertos los canales de diálogo “con todos los sectores internos para

poder concretar una lista de unidad”. “La premisa es ponernos a trabajar en

ampliar la alianza y las estrategias para ganar la elección”, continuó el diputado en

diálogo con Mañana es Hoy.

De cara al armado para las elecciones generales, consideró que el radicalismo

catamarqueño, “una vez que defina sus autoridades”, debe evitar cerrar la “puerta

a otros partidos políticos que pueden componer la alianza para ampliarla y ser

mucho más competitivo”. En este sentido, precisó que se refiere a la fuerza que

lidera el exintendente y actual diputado, Ávila. Inclusive evaluó que se debe

dialogar con la Libertad Avanza.

En cuanto a las candidaturas, mencionó que “si el cierre fuese mañana, va a haber

un escenario de PASO”. Sin perjuicio de eso, remarcó que se debe unificar

criterios ante una pretendida reelección de Raúl Jalil. “Vamos a la posibilidad de

dos candidatos a gobernador en el radicalismo pero no hay que descartar la

posibilidad de unidad”, subrayó, para luego indicar que “hoy, los que pretenden ser

candidatos a gobernador son cuatro: Gómez, Marchioli, Monti y Fama”.

En este orden de ideas, destacó que “esa es una de las grandes fortalezas” que

tiene la línea Celeste para conducir la UCR, ya que “al no tener candidato a

gobernador, podemos dar más certezas y mucha más sensatez a la hora de

diagramar la estrategia que el radicalismo tiene que seguir para ganar la elección”.