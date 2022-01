Eliminan escenas de Chris Noth del último episodio de la secuela de “Sex and The City”

Chris Noth fue acusado de abuso sexual por dos mujeres que se comunicaron con Hollywood Reporter -por separado- para describir presuntas violaciones por parte del actor de 67 años.

Noth declaró a ese medio que las acusaciones son “categóricamente falsas” y negó haber abusado de las mujeres. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, «no» siempre significa «no», esa es una línea que no crucé”, dijo.

Añadió que “los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no abusé de estas mujeres“.

En el cierre de la temporada estaba prevista una escena de fantasía entre él y Carrie, la protagonista encarnada por Sarah Jessica Parker; pero fue cortada debido a que los realizadores entendieron que “no era lo suficientemente significativa narrativamente”, consignó el sitio Variety.

Más allá de que esa fue la explicación que se limitó a dar la producción, de esa manera queda definitivamente concluida la intervención de Noth en la saga y la decisión coincide con las distintas cancelaciones que sufre el actor a raíz de las denuncias en su contra de parte de al menos cuatro mujeres, que salieron a la luz en las últimas semanas.

Por otro lado, CBS eliminó al actor del protagónico en la serie policial “The Equalizer”.

