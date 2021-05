“Élite” tendrá episodios especiales antes de su estreno

Dentro de un mes, el colegio Las Encinas abrirá nuevamente sus puertas para darle lugar a una nueva temporada de “Élite”.

Netflix anunció que habrán episodios especiales, que servirán a modo precuela antes de la llegada de la historia principal.

A mediados de abril Netflix sorprendió revelando la fecha de estreno de la cuarta temporada y acompañó con un impresionante videoclip de los nuevos y viejos alumnos bailando al son de Nathy Peluso y “Bzrp Music Sessions, Vol. 36”.

El especial, llamado “Élite, historias breves”, consiste en cuatro episodios inéditos que se presentarán del 14 al 17 de junio, en un evento que Netflix ha bautizado como “Élite Week”.

Estas cuatro historias se centran en el verano de los alumnos, es decir, las vacaciones previas a tener que volver a clases en el colegio Las Encinas.

#EliteWeek es una semana llena de sorpresas, crushes y fiestas:

4 Historias Breves del 14 – 17 de junio

#Elite4 el 18 de junio#EliteWeek is all about surprises, parties and crushes:

4 Short Stories 14 – 17 JUN

#Elite4 18 JUN

are you ready? pic.twitter.com/GErq5AHNDl

— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 13, 2021