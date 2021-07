Elizabeth Olsen adelantó cómo será “Doctor Strange 2”

Elizabeth Olsen participó en un Q&A de la Academia de Cine de Nueva York, donde adelantó cómo será Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima película de Marvel.

“Es una película muy aterradora. Es como el ‘viejo’ Sam Raimi. Están intentando crear la película de Marvel más aterradora”, aseguró la actriz.

En ese sentido, Olsen contó cómo es trabajar con Sam Raimi, el director del film. “Sam Raimi es encantador y aprendí mucho de él. Y fue extraño pasar de WandaVision y llevar a este personaje a una película diferente, una que se sentía más basada en las películas de Marvel. Sentí que me estaba poniendo zapatos viejos”, dijo.

