Elon Musk se burla de hackeos a WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas por los usuarios de teléfonos móviles y es sin duda la app de mensajería instantánea más popular del mundo.

Sin embargo, en el último tiempo ha estado en el ojo del huracán, luego que fuera hackeada la cuenta de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo.

El hecho no ha pasado desapercibido, ya que muchos se preguntan que si a uno de los hombres más ricos del mundo le pueden robar información desde su teléfono celular, pueden hacerlo con cualquiera.

Uno que se ha burlado de lo ocurrido es Elon Musk, otro multimillonario como Bezos y fundador de Tesla Motors y SpaceX, entre otras compañías tecnológicas.

New emoji! Last one comes with free phone hack. pic.twitter.com/T3jjwZycog

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2020