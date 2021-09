Elton John lanzó una nueva canción con Charlie Puth

Elton John está promocionando su próximo disco, “The Lockdown Sessions”, grabado enteramente en pandemia junto a una lista sorprendente de artistas, desde Dua Lipa a Brandi Carlile, Eddie Vedder, Gorillaz, Miley Cyrus, Stevie Wonder, Lil Nas X, Nicki Minaj, Surfaces, Years & Years, Young Thug, entre otros. Pero esta vez, nos deja disfrutar antes de su estreno su colaboración junto a Charlie Puth, llamada “After All”.

“Un día @eltonjohn vino a mi casa. No pensamos que íbamos a escribir una canción ese día. Se sentó en mi teclado Rhodes y dijo “¿qué tal esto”? Cuando escuches “After All”, lo primero que oirás es a ese mismo Rhodes tocando la melodía de la canción. Fue lo primero que tocó, como si acabara de caer del cielo. Se me cayó la boca. El esqueleto completo de la canción se escribió en unos 15 minutos. El genio musical y la presencia de Elton me trajeron tanta inspiración y alegría ese día, especialmente en un momento en el que parecía que el mundo nunca regresaría. ¡Esta es la canción que lo inició todo! Me siento muy honrado de ser parte de tu álbum Elton, ya que eres una gran razón por la que busqué la música en primer lugar”, escribió emocionado Charlie Puth en su cuenta de Instagram.

El anterior single del cantautor británico fue “Cold Heart (PNAU Remix)” con Dua Lipa, un himno bailable que tuvo la mejor de las recepciones: se convirtió en el primer single del músico en conquistar el Top 5 de las listas de éxitos en el Reino Unido desde 2003.

“After All” va por otro lado, destacando con el piano eléctrico las voces de Elton y Charlie en una balada clásica y conmovedora.

La historia cuenta que ambos artistas se conocieron de casualidad en un restaurante de Los Ángeles a principios de marzo de 2020. Así lo contó el mismísimo Elton John en su cuenta de Instagram:

“Es sorprendente pensar que hace poco más de 18 meses que me presentaron a Charlie en un restaurante de Los Ángeles. Siempre había sido un gran admirador y nos reímos del hecho de que vivíamos a solo 4 casas una de la otra. Casi de inmediato, el mundo entró en un bloqueo de COVID, por lo que Charlie se convirtió en parte de la burbuja de mi familia. Con tiempo en nuestras manos, me invitó a su casa para una sesión de composición en el estudio de su casa. “After All” fue la canción que creamos, y me emocionó lo bien que resultó. Poco sabía que esa canción iniciaría una serie de colaboraciones alegres durante los próximos meses. El resultado final es mi nuevo álbum The Lockdown Sessions. No me había divertido tanto haciendo un álbum en años. Así que gracias Charlie. ¿No es sorprendente lo que un encuentro casual puede generar?”.

¡Escuchala acá!

