Emilia Clarke debuta en los cómics con M.O.M.: “Mother of Madness”

“¡¡¡¡ALERTA!!!! aahhhhh !!!!!! Bueno, durante los últimos dos años estuve creando un cómic. Me lo guardé ¿no? Se llama MOTHER OF MADNESS y no podría estar más orgullosa”, comunicó la exitosa actriz en su cuenta de Instagram @emilia_clarke.

Y continuó, emocionada: “Mi chica Maya, es una madre soltera superheroína. Ella es divertida, es feroz y es solo una mujer normal tratando de resolver sus problemas. Pero con la ayuda de algunos poderes femeninos útiles… no podría ser más femenino, no podría ser más fabuloso. Escribí esto de corazón y lo diseñé con nada más que amor. ¡Ay, REALMENTE espero que disfruten esto!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @emilia_clarke

Según reveló, estará disponible desde el 21 de julio y ya mostró su portada. Se tratará de una miniserie de tres números co escrita por la actriz junto a Marguerite Bennett e ilustrada por Leila Leiz. Entrevistada por Entertainment Weekly, adelantó que tendrá un humor similar a Deadpool y dio algunos detalles acerca de sus poderes: “Puede hacer un montón de cosas en ciertos momentos del mes. Puede hacer todas esas cosas geniales, pero todas vienen del hecho de que ella es una mujer que tiene un ciclo menstrual. Pensé que sería genial tener todas esas cosas que a las mujeres no les gusta de ellas mismas, darlas vuelta y hacer que eso sea lo que la haga sobrehumana”.

Según cuenta, todo comenzó en una charla en broma con amigos que terminó tomando vuelo, que tenía que ver con la falta de identificación en personajes femeninos para alguien que ama los superhéroes. “Siempre decimos que las madres son superhéroes, y yo dije ¿y si lo fueran? ¿Y si fueran legítimamente superhéroes? Maya ha tenido una vida difícil y se encuentra en un lugar en donde odia todo lo que la hace única y se siente avergonzada. Es solo descubriendo sus poderes que encuentra verdadera aceptación por quien es ella”, explicó a la revista, que publicó una serie de adelantos.

¡Miralos acá!

