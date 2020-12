Emotivo cierre de ciclo lectivo en la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito”

El intendente Gustavo Saadi participó del acto de cierre de ciclo lectivo de la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito” donde estuvieron presentes las autoridades de educación del municipio, encabezadas por la secretaria Patricia Saseta y el director Enrique Giménez; docentes, padres y alumnos egresados de sexto año.

El emotivo mensaje de la comunidad educativa llenó de emoción al puñado de papás orgullosos que estuvieron junto a sus hijos. Para el resto de los alumnos y familiares, que no pudieron participar por la situación sanitaria, se anunció que la próxima semana se podrá visualizar lo ocurrido a través de las redes sociales del establecimiento.

El jefe comunal no estuvo ajeno a la felicidad de los pequeños egresados y manifestó: “yo me siento orgulloso del equipo de directores y docentes que tenemos en la Escuela Municipal, quiero decirles que estuvimos totalmente a la altura de las circunstancias. Solamente tengo palabras de gratitud, porque no fue fácil, debimos adaptarnos a la nueva normalidad y comenzar a capacitarnos en materia tecnológica”.

“Cuando nos reunimos para ver qué más faltaba, salieron problemas de conectividad de algunos niños y salieron las ideas de las cartillas: fuimos hasta las casas de cada uno y pudimos llegar; la verdad, ha sido un trabajo extraordinario, muchas gracias a todos los docentes, no docentes, directores del Sistema Educativo Municipal”, remarcó.

“Hoy el Sistema Educativo Municipal es un orgullo para toda la provincia de Catamarca, a los papás también gracias, sé que tuvieron que redoblar los esfuerzos este año y tuvieron que agarrar la tiza y el pizarrón y enseñarles a los niños, pero les digo que ese trabajo no fue en vano. En el día de mañana sus hijos se lo van a agradecer, muchas gracias por el apoyo. Por último, a nuestros queridos alumnos que egresan, les quiero decir: ni la pandemia, ni la posibilidad que no tuvieron de estar sus amigos, les va a opacar este gran día, ustedes tienen que sentirse realmente orgullosos de lo que hoy han alcanzado; hicieron todo un sacrificio en esta etapa y tienen que sentirse orgullosos. Sigan estudiando, sean curiosos y adopten los buenos consejos de las buenas personas”, expresó emocionado el intendente.

Durante el acto, el jefe comunal recibió la Bandera de Ceremonia, debido a que, en tiempos de pandemia, se complicó emitir una valoración cuantitativa para los alumnos que deberían recibir la bandera de manos de los egresados. En este sentido, Gustavo Saadi añadió: “mis queridos docentes, ustedes demostraron que ante la adversidad todo se puede. Cuando recibí la bandera me puse triste, porque me contaron que es muy difícil emitir una valoración este año, pero yo se las daría a todos los alumnos porque se la merecen, por el gran sacrificio que han hecho para llegar”.

Por su parte, la alumna Liz Ahumada brindó unas palabras alusivas que llenaron los ojos de lágrimas a más de uno de los participantes: “Hola a todos, sé que ha sido un año raro, inverosímil, con sucesos que no esperábamos; la aparición del coronavirus nos trajo distancias sociales, barbijos, alcohol y máscaras, una luz apagada que nos conduce a no sé dónde. Muchos de nosotros de una u otra forma hemos extrañado las clases en el aula, escuchar a nuestros maestros, saludar a nuestra bandera, la charla con amigos. Aún así hemos puesto todos nuestros granitos de arena, para hacer de este año un año mejor, por todo ello muchas gracias”.

“A los padres porque a pesar del trabajo diario que cada uno cumple con compromiso, tuvieron que calzarse el guardapolvo y agarrar la tiza y el borrador haciendo de maestros para nosotros; a los maestros también gracias por apuntalar con tanto cariño a tantas familias para llegar a buen puerto la hermosa tarea de seguir educando, al personal de maestranza por cuidar cada rincón de nuestra entrañable escuela, y a los alumnos, agradezco el entusiasmo porque a pesar de todo, cuando unimos nuestras fuerzas, nos llevan a un lugar mejor”, añadió.

“A la pandemia, sí, como escucharon; muchas gracias por enseñarme a valorar ese abrazo de amigos interminable cuando lo necesitamos, a sentirnos más solidarios con los otros, a sacrificarnos por el bien común, a renovar las esperanzas, las ilusiones, a cuidar y ser amorosos con esa luz interior. Quiero terminar este discurso deseando a todos los egresados que puedan cumplir todos sus sueños y que sean felices al realizarlos. No dejen de estudiar nunca, porque el conocimiento los hará libres. Que todos tengan una mejor Navidad y un 2021 feliz”, finalizó.

COMPARTE

La entrada Emotivo cierre de ciclo lectivo en la Escuela Municipal Nº 1 “El Principito” se publicó primero en Informate Catamarca.