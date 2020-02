Empleados de la Secretaria de Turismo disconformes con el Ministerio de Planificación

empleados de la secretaría de Turismo que desempeñan sus tareas en el predio de

la Manzana de Turismo realizaron una asamblea y se manifestaron reclamando por

las nuevas instalaciones en avenida Colón, que fueron cedidas por el actual gobierno

al ministerio de Planificación.

Al respecto, Juana Noguera, empleada del organismo, comentó: “La situación

comienza a gestarse a poco tiempo del cambio de gestión. Corrió un rumor de que

esas nuevas oficinas iban a ser cedidas al ministerio de Planificación. Cuando

asumen las nuevas autoridades, le hacemos una nota al ministro de Cultura y

Turismo, Luis Maubecín. Él nos recibe la nota pero no nos da una respuesta y el 17

de enero se hizo la mudanza del ministerio a estas instalaciones”.

“Nosotros tratamos nuevamente de hablar con el ministro y él nos dice que no tenía

decisión, que esa determinación la había tomado el Gobernador. El edificio es el

tinglado que está sobre la avenida Colón. En el 2013, la secretaría presentó un

proyecto, éste se aprobó y se pidieron fondos de Nación, del CFI (Consejo Federal

de Inversiones). Luego la obra se paralizó y se reactivó con fondos de la Provincia”,

señaló Noguera.

En esa línea, la empleada agregó: “El proyecto era sobre la refuncionalización y

revalorización de la manzana. Por otro lado, era darnos mejores condiciones

laborales a nosotros, los empleados, porque actualmente, y ya hace mucho, venimos

acarreando la problemática de que el edificio está obsoleto: cuando llueve, se filtra

agua en las paredes, los pisos, tenemos el cableado todo amontonado. Las puertas

de los baños no tienen picaporte, a veces tenemos problemas de cloacas”.

“El 6 de diciembre del año pasado nos convocaron porque ya iban a inaugurar y

después nos avisaron que se suspendía esa inauguración. Ahí comienza nuestro

malestar, ¿por qué un edificio que se viene gestando desde hace casi 7 años se

cede? Y en la forma brusca en que se hace, porque no lo socializaron con nosotros,

los empleados de Turismo”, apuntó.

Por último, Noguera comentó que le presentaron una nota al gobernador Raúl Jalil,

pero sin obtener respuesta.

“Venimos movilizándonos con la esperanza de que el Gobernador nos reciba.

Además, estuvimos reunidos con UPCN y se hizo un acta. También se avisó a

Inspección Laboral cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar como

trabajadores pidiendo un mejor lugar de trabajo”, afirmó.