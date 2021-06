Empresa pagará 1.000 dólares por probar helados durante un año

Alrededor del mundo hay millones de fanáticos del helado. En Estados Unidos es uno de los postres favoritos y el 45% de las personas lo consideran su dulce favorito.

De hecho, en julio se celebra el “mes nacional del helado”, por lo que la empresa Finance Buzz pagará 1.000 dólares por probar helados durante un año.

“Especialista en Evaluación de Sabores de Helados”, se denomina el curioso puesto de trabajo y consiste en probar un helado diferente cada semana durante un año y evaluarlo.

July is National Ice Cream Month, and to celebrate the upcoming occasion we’re looking to hire an Ice Cream Flavor Evaluation Specialist for a year-long study.

We’ll not only pay you $1,000 to do this, we’ll also pay for the ice cream. #dreamjobshttps://t.co/8lkqAUNIm6

— FinanceBuzz.com (@financebuzz) June 15, 2021