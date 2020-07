En agosto comenzarán las asambleas para cargos docentes

En la última reunión que se realizó el viernes pasado entre los representantes de los gremios docentes y las autoridades del Ministerio de Educación, uno de los temas que plantearon los gremialistas fue el de la necesidad de que se realicen las asambleas para cobertura de cargos una vez que se terminen las vacaciones de invierno. Ante eso, el Ministerio de Educación aseguró que durante los primeros días de agosto se realizarían. Es que en los diferentes niveles educativos, muchas materias quedaron sin docentes y ya perdieron la mitad del año. Lo mismo sucede en el Nivel Superior donde tampoco se pudieron realizar los concursos y los estudiantes perdieron en algunos casos de cursar la materia, ya que hay algunas que son cuatrimestrales.

De acuerdo con lo que informaron desde ADUCA, en la reunión los gremios plantearon la urgente necesidad de que se establezca una modalidad y un protocolo para realizar la cobertura de cargos.

Desde Educación respondieron que se prevé que los primeros días de agosto se realicen Asambleas docentes para cubrir cargos en todos los Niveles Educativos, y se están viendo las condiciones en que se realizarán estas asambleas, lo que no conformó a los sindicalistas, quienes alertaron que teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde que se inició la cuarentena obligatoria (en marzo pasado) aún no se haya establecido ni ideado un protocolo para dar una solución en aquellas materias que carecen de docentes por licencias.

Si bien el receso invernal será hasta el próximo viernes, el ministro de Educación, Francisco Gordillo, ya les informó a los gremios que el próximo 3 de agosto algunas escuelas reabrirían sus puertas, para empezar a acondicionarse debido al inminente regreso a clases presenciales.

Sin embargo, en la reunión los gremios señalaron que hubo muchas dudas respecto al regreso a clases presenciales que no pudieron ser respondidas por el Ministro, ya que ni siquiera hay un plan sobre qué escuelas volverán a clases, de qué modo y en qué departamentos de la provincia.