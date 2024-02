En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, en colaboración con la Dirección de Cáncer, organizó una jornada con el propósito de sensibilizar sobre esta enfermedad y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes afectados, así como a aquellos que han superado la enfermedad y a sus familias.

Al respecto, la directora del Hospital, Dra. Graciela Romero, expresó que «el cáncer infantil no es un tema menor. Como Hospital Interzonal y centro de referencia de la Provincia, es una responsabilidad que llevamos adelante con compromiso, asistiendo a niños, niñas y adolescentes, incluso cuando superan los 16 años. Como equipo, sabemos que los pacientes están primero. Felicito al Servicio de Hemato-Oncología por hacer visible este día y por el trabajo diario. No solo se trata de la tarea asistencial, sino también de un plus de empatía y trato especial con los pacientes y sus familias. Felicito también a los equipos de apoyo que permiten que todo esto funcione».

Por su parte, la jefa del Servicio, Dra. María Soledad Vides Herrera, comentó que este «es un día de concientización, ya que el cáncer infantil es la primera causa de muerte en niños mayores de 5 años, por lo que debería ser una política de Estado. Para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes se requiere de un equipo interdisciplinario, por eso en los hospitales públicos del país existen los servicios de hemato-oncología. En nuestra provincia, este Servicio se constituyó en 2005, a partir de una iniciativa del Doctor Alejandro Severini. Al principio, se capacitó a dos enfermeros en el Hospital Garrahan para desempeñarse en el Servicio. Inicialmente, el Servicio contaba con una estructura básica, y a pesar de esto, trabajamos con mucho amor, tratando pacientes que tuvieron resoluciones favorables, evitando la derivación de un grupo importante de niños».

Vides añadió que en 2011 se realizó un trabajo de investigación nacional avalado por el Instituto Nacional del Cáncer, sobre la mortalidad por cáncer infantil entre 2000 y 2010, siendo Catamarca la provincia que disminuyó un 50 por ciento la mortalidad desde 2005. En 2012 se puso en marcha la creación del nuevo servicio, y en 2019 se inauguró la ampliación del Hospital de Niños y la parte ambulatoria del sector nuevo de Hemato-Oncología. Durante la pandemia se habilitó el Área de Internación. Actualmente, existe un servicio exclusivo para estos pacientes con acceso diferenciado, que cuenta con un Hospital de día acondicionado para 5 pacientes.

Además, agregó que «el Servicio se pudo equipar gracias al aporte del Estado y de las ONGs que gestionaron para poder tener todas las comodidades para los pacientes. Son niños que tienen una patología crónica, que vienen al Hospital durante un tiempo prolongado, por lo que trabajamos para darles lo mejor para mitigar su dolor. El personal de salud se encuentra capacitado y comprometido con el paciente y su familia, contando con médicos oncólogos, pediatras y un plantel de doce enfermeros, de los que quiero destacar el trabajo exhaustivo, la empatía y el compromiso».

Luego, se presentó la situación actual del Cáncer infantil en Catamarca, la Ley 27.674 de Protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, la detección precoz de Cáncer infantil y los Derechos de los niños y niñas con Cáncer.

También, se celebró una Misa a cargo de Padre Juan Manuel Romero y Comunidad Fran Zabaleta, por pacientes del Servicio de Hemato-Oncología, sus familias y personal de Salud del HINEP. La jornada finalizó con un brindis con pacientes y familias del Servicio.

La entrada En el día de lucha contra el cáncer infantil reafirman el compromiso con la atención integral se publicó primero en Catamarca Provincia.