Si bien faltan más de dos meses para la renovación de autoridades de la UCR

provincial, dentro del partido hay una carga de valor negativa para con el actual

presidente boinablanca, Francisco Monti, y su relación con el PRO en lo que es la

coalición de Juntos por el Cambio para este año electoral. Dirigentes de peso

dentro del partido centenario reconocieron que “muchos” piensan como la

presidenta del Comité Capital, Juana Fernández, para quien el radicalismo debe

militar principalmente por dirigentes presidenciables del propio partido y no tanto

por el PRO. A la vez, mencionaron que hubo cierto malestar por esas exposiciones

que desnudan la interna, ya que son cosas que no le interesan en lo más mínimo a

la sociedad.

Dirigentes de la UCR, quienes pidieron mantener en reserva su identidad,

mencionaron que “algunos están desesperados” no solo por el proceso de internas

al que se encamina el partido sino también por los espacios y la representatividad

en este año electoral. En este sentido, rescataron las declaraciones de la titular del

comité capitalino boinablanca y también diputada ya que “hizo todo un análisis, de

la situación partidaria actual”. Para el caso, Fernández apuntó contra el “club de

amigos” de Monti con el PRO y la Coalición Cívica – ARI y renegó de que el

presidente del partido se “reporte” al presidenciable amarillo Horacio Rodríguez

Larreta.

En esta línea, un dirigente reconoció que las críticas para con la conducción de la

UCR catamarqueña en gran parte son compartidas puertas adentro. “Hay muchos

radicales que piensan eso”, dijo. Incluso acotó que “hay muchos que creen que

esta sociedad chica no conduce a nada”. Desde otro espacio apuntaron al corto

plazo teniendo en cuenta las elecciones de este año. “Debemos dejar de dar esos

espectáculos internos que nada le importan a la sociedad”, esgrimieron, para

subrayar que ahora lo importante es “ponernos a dialogar sobre cómo

consensuamos para encaminarnos rápidamente y ganarles a Raúl Jalil y Lucía

Corpacci”.

“Es fundamental que el partido se fortalezca a través de un diálogo sincero”

El diputado opositor Luis Fadel opinó sobre el proceso de internas del radicalismo

y consideró que para ello “es fundamental que el partido se fortalezca a través de

un diálogo sincero”. En diálogo con este medio, comentó que la línea Celeste se

encuentra trabajando “en la obtención de avales para ser presentados a fines de

enero, como lo establece el cronograma electoral”.

Fadel remarcó que el espacio que integra está trabajando fuertemente “para

fortalecer la UCR y que la misma sea el eje convocante de partidos y sectores en

una construcción más amplia, donde no solo esté la actual estructura de Juntos

por el Cambio sino también otros sectores opositores al Gobierno que coinciden

en el pensamiento de tener una alternativa creíble y con ambición de poder”. “Para

eso es fundamental que el partido se fortalezca a través del diálogo sincero entre

todos los sectores internos”, subrayó para acotar que, en caso de no alcanzar ese

objetivo, “están las internas partidarias”. Fadel insistió en que la UCR debe

fortalecerse para iniciar “la construcción de una coalición de fuerzas que tengan

como objetivo transformar la actual realidad”.