El sábado, en cancha de Coronel Daza, los locales de Banco Nación líderes de la zona, recibían al otro puntero Circulo Médico lo que ya es un clásico en distintas categorías.

El encuentro no termino, lo suspendió el arbitro por otro episodio de violencia. Los protagonistas principales fueron los jugadores, alentados por una desastrosa terna arbitral, que desconocían totalmente el reglamento, uno no tenía el banderín reglamentario, lo hacía con una remera color flúor.

Lo que parecía que iba ser toda una fiesta del fútbol, porque los dos equipos juegan muy bien. Los locales como siempre bien parados desde el fondo, proponiendo buen juego, las pelotas bien administradas por el eterno y talentoso Mario Aciar comandando el medio juego, bien secundado por Luis Santillán y Petato Orellana por derecha los dueños medio juego, asistían a los puntas Conejo Segura y Monchi Atencio.

En los primeros 10’ de juego los galenos no encontraban rumbo, desconocidos, rápidamente los bancarios se ponen en ventaja, tras una guapeada del Conejo Segura que se acomoda para darse vuelta y clavar un derechazo al fondo de las mayas y es el primer grito local, hasta allí todo normal. Después llego el protagonismo de los líneas y del arbitro principal, falta de personalidad y desconociendo las reglas. En una jugada de fuerte entrada de un central galeno a Segura, donde el árbitro debían haber sancionado al jugador visitante y no lo hizo, el jugador ya recuperado pedía ingresar nuevamente al terreno de juego, el líneas intentando que árbitro principal lo escuche, se queda en medio de la cancha mientras la jugada seguía y no puede ver una clarísima posición prohibida (Off sid). El árbitro cobra una falta del marcador derecho ya en el límite muy cerca del tiro de esquina, lo ejecuta Aciar que como con un guante pone la pelota en el corazón del área para que la misma roce en un defensor visitante e ingrese al arco defendido por Correa y es el 2 a 0.

Los dirigidos por Chuky Luna no aceptaban el fallo y comenzaron las protestas y el juego fuerte. Todo era dominio local y tal es así que en otra contra Monchi Atencio por izquierda les gana a la defensa engancha hacia dentro y coloca de derecha suave al otro palo del arquero galeno y es el 3 a 0.

Luego llegó el final tras otra fuerte entrada de un jugador galeno sobre la humanidad de Segura la reacción de sus compañeros y fue todo tumulto. El árbitro a los 26’ del PT suspende el encuentro, en vez de expulsar a los protagonistas, lo da por terminado, creemos que por invasión de foráneos, porque en ningún momento se los agredió a la terna.

Así, en un torneo que debería ser para compartir un grato momento, a veces suceden estos episodios lamentables. No debe ocurrir en ningún ámbito, pero resulta difícil de comprender en un certamen amateur y con hombres que superan los 55 años, pase esto.

Este llamado de atención a la organización, no se puede designar una terna tan precaria en un encuentro de punteros y clásico.

