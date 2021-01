¿En qué andan los protagonistas de Breaking Bad?

“Breaking Bad” es considerada una de las mejores series de la historia. La historia creada por Vince Gilligan captó la atención de millones de personas en todo el mundo y arrasó con premios y elogios de todos.

A 13 años del estreno de la primera temporada nos preguntamos: ¿En qué andan y cómo lucen los protagonistas?

Walter White, alias “Heisenberg” – Bryan Cranston



Hasta su brillante actuación en “Breaking Bad”, Cranston era reconocido por ser parte de “Malcolm in the middle”. Luego la serie lo hizo obtener papeles en películas como “Argo” (2012), “Trumbo” (2015) e “Isla de perros” (2018), en la que prestó su voz para un rol protagonista.

Actualmente, es parte del reparto de la película infantil “The one and only Ivan” que tendrá estreno exclusivo en Disney+, y protagoniza la serie “Your Honor”, en donde interpreta a un juez que debe ocultar el crimen que cometió su hijo.

Jesse Pinkman – Aaron Paul

El caso de Aaron Paul fue diferente al de “Walter White” ya que luego del éxito “Breaking Bad” no fue convocado para roles que exigieran grandes desafíos para su carrera.

Recién en 2019 tuvo la oportunidad de volver a encarnar a Jesse en la película de Netflix “El Camino: una película de Breaking Bad” pero las críticas no estuvieron de su lado.

Skyler White – Anna Gunn

¿Qué hizo Anna Gunn luego de “Breaking Bad”?.

Protagonizó “Gracepoint” junto a David Tennant, y “Sully” en 2016 con Tom Hanks. En la actualidad tiene un proyecto cinematográfico llamado “Land of Dreams”, en donde comparte cartel con Matt Dillon e Isabella Rossellini.

Hank Schrader – Dean Norris

Luego de la serie, Dean Norris se mantuvo activo con pequeños roles en cine y televisión hasta la llegada de “Under the dome”, serie de ciencia ficción basada en una novela de Stephen King, en la que encarnó al antagonista. También, apareció en dos episodios de la spin off “Better Call Saul”, que sigue la vida del polémico abogado Saul Goodman.







Saul Goodman – Bob Odenkirk

El abogado Saul inmediatamente después del fin de la historia central, fue contratado para protagonizar el spin off “Better Call Saul”, desde 2015 hasta 2021 (año en donde se estrenará la sexta y última temporada).

Más allá de el éxito del spin off, Odenkirk tuvo notables participaciones en la serie “Fargo” (2014) y como actor de voz en la película “Los Increíbles 2” (2018).





Walter White, Jr. – RJ Mitte

RJ Mitte al igual que su personaje tiene una parálisis cerebral leve. Participó en en una docena de películas y es vocero de la campaña I AM PWD ( “Inclusión de artistas con discapacidades en las artes y los medios de comunicación”), que busca incluir a artistas con discapacidades en variadas disciplinas.

Marie Schrader – Betsy Brandt

Marie, la cuñada de Walter White y esposa de Hank había audicionado para otros 3 papeles antes de conseguir este. Luego del éxito de Breaking Bad Betsy tuvo pocos roles, entre ellos uno en la serie “Masters of sex”.

