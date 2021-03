¿En qué cómic se basará la nueva película de Spiderman?

Marvel siempre saca sus ideas de los cómics y las adapta a la gran pantalla. Es por eso que los fanáticos viven especulando en qué cómic se basarán las futuras películas.

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la tercera película de Spider-Man con Tom Holland como protagonista, llamada ‘Spider-Man: No Way Home‘, se basaría en una espectacular historia de “Feliz cumpleaños” de J. Michael Straczynski y John Romita Jr.

En esta historia, Peter Parker se une a Doctor Strange para proteger la ciudad de Nueva York y el héroe arácnido revive su pasado después de atravesar un portal junto al Hechicero Supremo. Peter tiene que luchar contra sus viejos enemigos una vez más e incluso vislumbra un posible futuro.

El personaje de Peter Parker todavía sigue siendo muy joven. Es por esto que si atravesara el portal en ‘Spider-Man: No Way Home‘ para encontrarse con su yo del pasado no sería muy interesante. En vez de eso, su mente viajará por estos portales y se pondrá en la piel de otras versiones de Peter Parker, en donde aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield, las anteriores versiones del superhéroe y de esta manera se estaría justificado el viaje de Spider-Man por el multiverso.

Si Marvel decide adaptar la historia de “Feliz Cumpleaños” en ‘Spider-Man: No Way Home’ como piensan los fanáticos, tengamos en cuenta que en estos cómics el Doctor Strange le da la posibilidad a Peter Parker de poder despedirse de su tío Ben.

Todavía debemos esperar para saber más detalles de la película. Ojalá se cumplan los rumores. ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

