En seis meses, Raúl Chico llevó el boleto mínimo de $22 a $70

De esta manera, durante su gestión al frente de este Ministerio el precio del boleto habrá aumentado un 220% en menos de un año. Chico asumió a fines de 2021 y en abril de este año aumentó el precio del mínimo de $22 a $35, teniendo en cuenta que el valor llevaba más de dos años sin actualizaciones: la última había sido en noviembre de 2019.

Dos meses después volvió a subirlo de $35 a $45, oportunidad en la que advirtió que el precio debería ser de $57 pero que la Provincia subsidiaba el resto del valor. Si el boleto sube a $70 este mes, el incremento del 220% habrá sido en apenas seis meses.

Chico aclaró, sin embargo, que una vez que llegue el nuevo precio «se mantendrá por un tiempo». «Con eso vamos a cerrar el año y en enero vamos a analizar cómo seguir», dijo el funcionario.

El paro, firme

Ayer no hubo acuerdo entre las empresas y la UTA, por lo que el paro continuará hoy en todo el interior del país. A nivel nacional, habrá una nueva audiencia el viernes.

El reclamo es un aumento salarial que lleve el básico a $150.000 correspondientes a septiembre, y con la intención de que llegue a diciembre en los $200.000, tal como ya firmaron los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires. A nivel provincial, se suman las demoras en el pago de los haberes y advierten que el paro puede continuar a partir del viernes y por tiempo indeterminado.

Según explicó Juan Vergara, titular de UTA Catamarca-La Rioja, las empresas aducen demoras en la recepción de los subsidios y por eso no liquidaron los sueldos, pero la expectativa es que los choferes puedan cobrar hoy o mañana. «En caso de que los compañeros no cobren mañana (por hoy), el paro va a seguir el viernes y hasta que las empresas cumplan. El planteo es a las empresas, no al Gobierno», dijo.