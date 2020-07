Encontraron el cuerpo de Naya Rivera: qué pasó en el trágico accidente que se llevó a otra miembro de ‘Glee’

Naya Rivera, actriz más conocida por su papel de Santana López en la exitosa serie Glee, murió a los 33 años. La noticia llega después de que ayer se encontró un cuerpo en Lake Piru, California, donde había desaparecido el viernes.

El departamento policial del condado de Ventura confirmó a los medios que el cuerpo hallado sin vida es de Rivera. La actriz desapareció después de un viaje en bote con su hijo de cuatro años, quien luego le dijo a las autoridades que su madre desapareció bajo el agua del lago.

Rivera, conocida por interpretar a la porrista Santana López en Glee, fue capturada en CCTV con su hijo entrando al complejo del lago la semana pasada. El jueves (9 de julio), una misión de rescate se volvió a enumerar como una misión de recuperación, lo que significa que los funcionarios estaban buscando a una persona desaparecida que se presumía muerta.

La Oficina de Ventura tuiteó ese día: “La persona desaparecida en Lake Puru ha sido identificada como Naya Rivera, de 33 años, de Los Ángeles. La operación SAR continuará con la primera luz. “Esto se considera un accidente horrible”, dijo el departamento a NBC Los Ángeles, revelando que el hijo de Rivera fue encontrado durmiendo en el bote alrededor de tres horas después de haber sido alquilado.

El martes pasado Rivera había compartido a sus 1,6 millones de seguidores una foto de ella y su hijo en las redes sociales con la leyenda: “Solo nosotros dos”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020