Entró a robar a la casa de un policía y terminó baleado

Un joven de 25 años resultó con una herida de bala en una de sus piernas, luego de

haber ingresado con supuestas intenciones de robar en la casa de un efectivo

policial, quien reaccionó con su arma reglamentaria.

Según informaron fuentes policiales, el presunto ladrón hasta anoche se encontraba

internado en el Hospital San Juan Bautista, no revestiría gravedad y está a

disposición de la Justicia.

El hecho sucedió en horas de la tarde, alrededor de las 20, en un domicilio del pasaje

Vucetich, del Barrio La Victoria de esta ciudad Capital, donde reside un oficial de

Policía.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados por la propia policía, el efectivo le

habría disparado en la pierna derecha a una persona de 25 años, de apellido Carrizo,

que habría ingresado a su casa particular por el patio trasero con intenciones de

cometer un ilícito mientras éste se encontraba de franco de servicio.

Según las primeras versiones, al percatarse de la presencia de una persona

desconocida del sexo masculino dentro su domicilio, el efectivo policial dio la voz de

alto, identificándose como personal policial, actitud que según su relato, fue ignorada

por el sujeto, quien habría amenazado al uniformado motivándolo a que éste

esgrimiera su arma reglamentaria efectuando un disparo que terminó impactando en

uno de los miembros inferiores del sujeto, que de todas maneras, salió de la vivienda

con la intención de darse a la fuga.

A los pocos metros, el sujeto cayó a la cinta asfáltica y fue auxiliado por el mismo

policía que le había disparado, hasta la llegada del personal médico del SAME, que

lo trasladó hasta el hospital San Juan Bautista.

Al cierre de esta edición, “la Fiscalía de Instrucción en turno investigaba las

circunstancias en que se dieron los hechos y el accionar de los actores, e impartió

medidas para conocer detalles del caso, tomar testimonios de los vecinos presentes

y realizar las pericias correspondientes.

Asimismo, desde la Jefatura de Policía se inició la investigación interna de rigor que

indica el reglamento, de acuerdo a la legislación vigente, para determinar el accionar

del numerario perteneciente a la Institución.

El joven herido hasta anoche, se encontraba internado en observación bajo consigna

del personal policial.