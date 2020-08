Entusiasmado, Liam Gallagher pide Messi para el Manchester City: esto dijo sobre el 10 argentino

Liam Gallagher, ex cantante de Oasis, expresó (y dejo claros) sus deseos de que Lionel Messi juegue en el Manchester City.

Tras la sorprendente noticia, aunque algo esperada en las últimas semanas, de que el argentino dejaría el club en el que está hace 19 años, las opciones para el futbolista son algunas pocas: el París Saint Germain, algún rumor del Inter y la más fuerte: reecontrarse con Pep Guardiola en el equipo inglés.

Liam y Noel son ambos fanáticos del City, uno de los dos equipos más importantes de la ciudad de Manchester, hoy dirigido por Pep, el técnico español cuya época en el Barcelona fue pura gloria con un Leo joven empezando a ser el mejor jugador del mundo. “Creanme, va a suceder”, tiró en uno de sus ¿miles? de twits Liam Gallagher:

“El messías camino a jugar en el Manchester City, vamos ya saben”, escribió tras varios comentarios referidos al asunto. “Enloquecido”, “absolutamente zumbido si esto sucede”</p

I’m getting my Lionel’s out

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020