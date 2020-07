Luego de que Catamarca registrara sus primeros 7 casos de Covid-19 desde el viernes hasta el domingo, el gobernador Raúl Jalil se refirió a esa situación y negó que el Gobierno haya relajado los controles. En ese marco, destacó que la provincia se haya mantenido libre de coronavirus por más de cien días y sostuvo que “era imposible pensar que Catamarca iba a ser una isla ante esta enfermedad”.

Tras reiterar el pedido a la ciudadanía de que respete las medidas de prevención e higiene para evitar cualquier riesgo de contagio, también pidió no estigmatizar a las personas que dieron positivo de coronavirus. “No se trata de echarle la culpa a los camioneros o a quien sea, es una enfermedad nueva y es meritorio haber estado este tiempo sin registrarla. Depende mucho del cuidado, hay gente que tiene una carga viral muy fuerte y otros que no, más allá de los síntomas”, señaló.

Sobre el control de los camioneros, el mandatario señaló que lo que se hizo “siempre fue estricto” y que no hubo relajamiento. “La relación y los controles con los camioneros siempre fue estricta, pero esta enfermedad es muy rápida, vamos a tener que convivir con ella; si no fuera por los camioneros, no tendríamos muchas cosas en la provincia”.

Siguiendo con la temática de los controles del estado, Jalil agregó: “No hay que esperar todo del Estado, no tiene la responsabilidad de todo. Los controles son una cosa y los cuidados personales, otra. En lo personal, estoy muy agradecido del trabajo de todos los intendentes, que durante 105 días sostuvieron el cero. En ese tiempo preparamos el sistema de Salud. Yo tenía la esperanza de que en este tiempo ya se hubiera descubierto la vacuna”.

En cuanto a la duración de la Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), reveló que “podemos estar así por varios días, es incierto el tiempo, y no lo determino yo. Estamos apoyados en los especialistas, para saber cómo vamos a seguir. La realidad es que pueden aparecer nuevos contagios en Catamarca, hay que esperar estos días. Pero es importante que se haya actuado rápido”.

Por último, anticipó que ya realizó las gestiones con el Gobierno nacional, para que se incluya a Catamarca en el último pago del IFE.