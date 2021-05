Eric Bana habló de Hulk, ¿se sumará a una nueva producción de Marvel?

Eric Bana, el actor que interpretó a Bruce Banner en la película “Hulk” de 2003 dirigida por Ang Lee dio una entrevista en la que reveló que desde un principio nunca tuvo la intención de volver a interpretar al superhéroe.

“Cuando fui a hacer esa película, fue como antes del Universo Marvel, ¿no? Ese universo ni siquiera existía realmente. Así que, siempre se sintió como una película de una sola vez para mí”, dijo el actor en una charla con el canal de Youtube “Jake`s Takes”.

“Por eso no he vuelto a incursionar en esa área. No son el tipo de película que yo mismo voy corriendo a ver, así que esa conversación es algo que tengo conmigo mismo si quiero volver a formar parte de ella”, agregó.

Asimismo, Bana aclaró que luego del estreno de la película no recibió ninguna oferta para una secuela. “Las expectativas no son las mismas que las que hay hoy. Yo lo encaré como un proyecto aislado. Por eso no recaí en ese área. No es el tipo de películas que voy corriendo a ver, así que esa conversación es algo que tengo conmigo mismo si quiero pasar a formar parte de un proyecto”, explicó.

