Eric Clapton estrenó “This Has Gotta Stop”

Eric Clapton estrenó “This Has Gotta Stop“, una canción donde si bien no menciona directamente el COVID-19, en las redes circulan comentarios que aseguran que el músico habla sobre su posición antivacunas.

“He estado por aquí mucho tiempo, he visto todo y estoy acostumbrado a ser libre. Yo sé quién soy, traté de hacer lo correcto, así que enciérrame y tira la llave”, expresa Clapton en la letra.

Por otro lado, en un comunicado, Clapton dijo que no quiere dar shows donde pidan certificados de vacunación. “Quiero decir que no voy a presentarme en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos“, explicó el músico.

Además, Clapton contó los problemas que tuvo luego de haberse vacunado. “Temí no poder volver a tocar. Yo sufro de neuropatía periférica y nunca debería haberme acercado a una aguja, pero la propaganda decía que la vacuna era segura para todo el mundo”, expresó.

Podés escuchar “This Has Gotta Stop” acá

The post Eric Clapton estrenó “This Has Gotta Stop” first appeared on Metro 95.1.