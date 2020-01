‘Es 2020, ¿aún disfrutas de tu siesta?’: la pregunta de Friends que obtuvo respuesta 17 años después

Friends fue una de las series más deleitosas del último tiempo. Aunque su último episodio fue emitido en 2004, todavía es recordada con cariño por millones de fanáticos en todo el mundo.

Hace un tiempo que sus protagonistas han hecho noticia tras reunirse el elenco principal. Pero ahora fue el turno de Noelle Sheldon, quien interpretó a Emma, la hija de Ross y Rachel.

Aprovechando la llegada del nuevo año, la joven que actualmente tiene 18 años, respondió una irónica pregunta que ​​Chandler (interpretado por Matthew Perry) le hizo en un episodio de la temporada 10.

Se trata del capítulo titulado “The One with the Cake”, en el que Ross y Rachel están organizando una fiesta por el primer cumpleaños de Emma. Para ello le piden a sus amigos que se reúnan en el departamento.

Mónica y Chandler aceptan a pesar de que luego se irán a Vermont. Lamentablemente Emma no despierta de su siesta retrasando todo. Al ver que la niña no quiere terminar su siesta, deciden grabarle un video que se lo mostrarán cuando cumpla 18 años.

“Hola Emma, ​​es el año 2020. ¿Sigues disfrutando tu siesta?”, es la sarcástica pregunta que Chandler le hace a Emma, molesto porque se le arruinó su fin de semana en Vermont.

Con la llegada de 2020, Sheldon se colocó nuevamente en el papel de Emma y le respondió a Chandler. “¡Acabo de despertar de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020. ¡Espero que todos tengan un excelente año lleno de familiares, amigos y risas!”, escribió en su Instagram sosteniendo una taza de Central Perk, la clásica cafetería en la que se reunían los inseparables amigos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noelle Sheldon (@noelle.sheldon) el 1 de Ene de 2020 a las 3:53 PST

Foto: Captura de video