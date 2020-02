‘Es aburrido’: Elon Musk quiere que elimines tu cuenta de Facebook

Pareciera que Elon Musk está en contra de todas las compañías de Mark Zuckerberg. Esto porque luego de burlarse del hackeo que sufrió la cuenta de WhatsApp de Jeff Bezos, dijo que todos deberían eliminar sus cuentas de Facebook.

Esto a raíz de un comentario realizado por el actor y comediante Sacha Baron Cohen, quien a través de su cuenta de Twitter pidió que la compañía regulara el contenido que se difunde por la popular red social.

En su mensaje, Cohen se pregunta por qué se le permitía al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, “controlar la información que ven 2.500 millones de personas”, poniendo como ejemplo que los legisladores no aceptarían que una sola persona ejerza el mismo poder sobre servicios básicos, como por ejemplo, el suministro de agua o electricidad.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.

We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.

Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?

Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020