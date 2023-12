Desde La Libertad Avanza analizaron la trifulca entre el Gobierno y la Corte de

Justicia por el recorte de los fondos -unos 20 mil millones de pesos- previstos por

los segundos para los incrementos salariales.

En este sentido, para el diputado electo Adrián Brizuela (LLA), es llamativo que

recién ahora se declame la independencia del Poder Judicial “cuando se les tocan

el bolsillo” y no hayan asumido una posición crítica durante el lapso donde el

Gobierno “colonizaba” a ese poder del Estado. “Me llama la atención que, de

pronto, se hable todo el tiempo de la independencia del Poder Judicial, ahora,

cuando les tocan el bolsillo, pero no en otros contextos”, dijo el legislador electo.

El futuro diputado, quien la semana próxima asumirá el cargo, señaló que

“evidentemente hay un conflicto de poderes” entre la Provincia, el máximo tribunal

de Justicia por los fondos que desean los segundos para el año que viene. En este

marco, Brizuela recordó la posición discursiva de LLA: “Siempre fuimos muy

críticos al avasallamiento que sufría el Poder Judicial”. A la vez, observó que no se

declamaba la independencia de poderes cuando “había una injerencia directa del

Ejecutivo en las designaciones (de magistrados), donde el Poder Judicial en su

discurso estaba totalmente alineado, incluso cuando se hablaba de la reforma, con

el Ejecutivo”. “Ahora, de pronto, está la división de poderes”, acotó.

El libertario insistió que desde ese espacio “estamos totalmente a favor de la

división de poderes” y recordó: “fuimos críticos cuando se disolvió el Consejo de la

Magistratura y se avanzó con la creación de la Comisión Evaluadora que derivó en

la colonización por parte de Raúl Jalil del Poder Judicial”. En diálogo con Mañana

Central, Brizuela contempló que ahora a la Justicia se “les tocó algo que realmente

duele”, en alusión al bolsillo, e insistió que “la independencia del poder es algo que

nosotros defendimos siempre”. De esta forma, reiteró: “Me llama la atención que

no se haya hablado antes, en otras situaciones de mayor gravedad, sobre la

independencia del Poder Judicial”.

Tangencialmente a los recursos para el 2024, se refirió al supuesto de que no se

apruebe el presupuesto de la Provincia, aún con la prórroga de las sesiones

ordinarias que le dio una sesión más a la Legislatura. En este orden de ideas,

mencionó que LLA tendría que “ver en detalle la letra chica del presupuesto”, más

allá de que “evidentemente hay una impronta de ajustar el gasto, pero en algunos

sectores no”. “De todas formas, creo que el Ejecutivo lo tendrá aprobado la

semana que viene y, en caso que nos tocara, vamos a dar nuestra postura sobre

los aspectos en los que no estamos de acuerdo”, señaló el futuro integrante del

cuerpo.