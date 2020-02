ES REAL: Brian May está incursionando en el mundo de los corpiños deportivos

Definitivamente Brian May es una caja de sorpresas. Además de ser conocido por ser el icónico guitarrista de Queen, la banda liderada por Freddy Mercury, el músico es doctor en astrofísica por el Imperial College London y ahora decidió entrarle a un particular negocio: el de los corpiños deportivos.

El guitarrista tiene una página oficial con su nombre, y allí aparecieron a la venta unos extraños productos. Aunque tienen un tinte musical, los corpiños deportivos de Brian May nada tienen que ver con las guitarras que vende en su sitio web.

Y el tinte musical viene de la estampa del corpiño, ya que estos tienen imágenes de la famosa guitarra del músico. La prenda diseñada por el propio May esta disponible en cinco talles y la definen de la siguiente manera: “Destacando los consumados talentos artísticos de Brian May, esta prenda activa saluda al completo rango de guitarras de Brian May con un atrevido diseño incluyendo los colores unidos de BMG. ¡Porque no tiene que ser rojo para ser especial!”.

El particular producto cuesta 35 libras esterlinas, alrededor de 2700 pesos argentinos, y podes comprarlo aquí.