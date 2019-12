ES REAL: Leo DiCaprio quemó a los dobles en una escena de Once Upon A Time In Hollywood

Once Upon A Time… In Hollywood fue una de las películas más comentadas del año y aunque se estrenó hace meses, continua sorprendiéndonos con detalles de las alocadas ideas de Quentin Tarantino. Una de las escenas más icónicas se encuentra cerca del final de la película, cuando Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) descarga su ira.

Durante todo el film, Dalton junta ira, tristeza y fracaso en su interior. Hacia el final de la película agarra un lanzallamas e incinera en su casa a unos intrusos que formaban parte del clan Manson.

Aunque parezca mentira, este momento tarantinesco no es producto de ningún efecto especial. DiCaprio realmente utilizo el lanzallamas y quemo a varios dobles de riesgo que actuaron en la escena. “El primer día que usé ese lanzallamas fue un día muy duro porque habían creado este tipo de canal… por cierto, todos los mejores dobles de riesgo en la historia de este pueblo se presentaron para eso, fue increíble”, contó Leo en una entrevista con Variety.

“Tuve que volarlos con un lanzallamas de verdad y quemarlos a todos. Comencé a sentirme muy mal por ellos, pero pronto me sentí muy mal por mí mismo porque el calor me devolvió el calor a la cara”, confesó el actor. “Comencé a tener dolores de cabeza crónicos ese día. Sabía que el lanzallamas volvería a subir, pero fue al aire libre esa vez, gracias a Dios”.