Vivir en carne propia lo que se siente en un incendio es sin duda una sensación aterradora que nadie quiere experimentar en la vida real. Pero poder hacerlo en un simulacro con la mirada de los expertos en ese tipo de salvatajes es una garantía, no solo de aprendizaje por si alguna vez sucede, sino hasta puede transformarse en una opción entretenida y un desafío para lograr en el Poncho 2024.

Es la opción que proponen los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo que desde hace 14 años participan ininterrumpidamente de esta fiesta multitudinaria. Al lado de su stand institucional – ubicado detrás del Pabellón 2A, junto a las Carpas de Deportes y a metros del Patio Cervecero- donde muestran su indumentaria, herramientas y el equipamiento que usan a diario para combatir incendios, asistir en accidentes, desastres naturales, derrames tóxicos o cualquier fatalidad, los bomberos proponen también un circuito similar a las Salas de escape o “Scape Room” en pleno auge en estos tiempos.

Las salas de escape se han convertido en una de las actividades de ocio más populares en los últimos años, pero los bomberos proponen un circuito inmersivo mucho más tentador: que los asistentes sean transportados a un mundo ficticio en donde son protagonistas de un incendio estructural es solo una parte de la aventura. Poder sortear el laberinto de obstáculos -como sucede en un incendio o un terremoto real- a oscuras o con poca visibilidad, humo y, además, poder rescatar a las víctimas atrapadas, es un reto que no cualquiera está dispuesto a llevar a cabo. Se trata de combinar el control del miedo, habilidad para solucionar problemas sobre la marcha, en tiempo récord y hasta trabajo en equipo ya que se puede ingresar en familia o con el grupo de amigos. Y, como un plus, para hacerlo todavía más “inquietante” los bomberos advierten que, durante el laberinto, suceden “cosas paranormales” que también deberán enfrentar.

La propuesta está orientada a todas las edades y se requiere una colaboración mínima para aportar al trabajo de estos servidores que trabajan los 365 del año de manera voluntaria, ya que no reciben sueldo alguno y arriesgan su vida en cada asistencia.

Otra de las alternativas para quienes deseen sumarse a la campaña “Ayudanos a ayudar” que los bomberos llevan a cabo para recaudar fondos, es adquirir los llaveros o “casquitos de la suerte” que ofrecen junto a las simpáticas mascotas del cuartel o simplemente donar cualquier aporte al alias bomberos.valleviejo

