Escuelas municipales tendrán clases presenciales desde el 26 de julio

El intendente de la ciudad Capital, Gustavo Saadi, aseguró que las escuelas

municipales volverán a tener clases presenciales luego del receso invernal. El jefe

comunal dijo que los establecimientos están preparados para recibir a los

estudiantes.

“Si hay una de las cuestiones que a uno lo desvela es que los niños, las niñas y los

jóvenes puedan volver al colegio”, indicó Saadi.

La secretaria de Educación, Cultura y Deportes del municipio, Patricia Saseta,

comentó a El Esquiú.com que “si comienzan el 26, nos adherimos”.

La funcionaria destacó que tienen expectativas de que se pueda mantener la

presencia de los alumnos y docentes en las aulas. Además, mencionó que hay

necesidad de que los estudiantes puedan volver a la presencialidad para tener

participación e interacción con los educadores.

“Ojalá que se pueda mantener esa presencialidad. Seguramente el trabajo va a ser

en burbuja, como veníamos haciéndolo, con horarios reducidos, con contenidos

seleccionados como prioritarios, pero la verdad que nosotros tenemos muchas

expectativas de que los chicos puedan volver a clases, que podamos evaluarlos.

Nosotros ya hemos hecho una primera evaluación de la primera parte del año, son

evaluaciones valorativas, no son con notas sino de conceptos de cada uno de los

alumnos. Nos damos cuenta de que hace falta el retorno a clases”, manifestó Saseta.

Luego, la secretaria de Educación señaló que hay estudiantes que “no se conectan,

que no envían los trabajos. Notamos que hay una falta de conexión con la escuela”, a

pesar de que desde la comuna les entregaron cartillas a domicilio.

Saseta planteó que desde la secretaría “hacemos seguimiento chico por chico porque

a los docentes, los directivos le informan al gabinete y el gabinete hace ese

seguimiento, además tenemos los acompañantes pedagógicos”.

Por otra parte, dijo que estos alumnos que no están realizando las actividades

escolares no forman un “porcentaje grande”.

“Son muchas veces los mismos chicos que en la presencialidad tienen problemas. No

es un porcentaje mayor. Tienen dificultades porque no tienen los acompañamientos

de los papás, porque eso es tan importante, sobre todo en los niveles iniciales y

primario. Uno no deja de reconocer que no hay mejor lugar para el chico que la

escuela y de manera presencial, donde el chico pueda realmente tener participación

en la clase, una interactividad con los docentes, etcétera”, agregó.

Los cursos que regresan

Saseta explicó que los cursos que retornarán a las clases presenciales son las salitas

de jardín de cinco años del nivel inicial; primer y sexto grado del nivel primario; y

primer y sexto año del nivel secundario.

“Creemos que durante la primera semana, los primeros días, vamos a volver con

esos mismos grados y, a partir de la segunda semana, vamos a empezar a incorporar

a los nuevos grados”, anticipó.

Docentes

Saseta también se refirió a la situación de los docentes que regresarían a las clases

presenciales y remarcó que ya están tomando “algunas previsiones con algunos

docentes que por ahí algunos no tienen residencia en Catamarca. Entonces,

sabemos que en estos tiempos o en el receso viajan a sus lugares de origen.

Estamos tomando las previsiones para que regresen con la debida anticipación para

tener el periodo de control y esas cosas”.

En otro pasaje, Saseta detalló que van a convocar a los docentes que residen en la

Capital y “los profesores que tienen problemas de enfermedades anteriores,

preexistentes, dan clases a través de plataformas virtuales a los chicos en

presencialidad. Son muy pocos”.

Además, indicó que en la ciudad hay “un alto porcentaje” de educadores vacunados

contra el coronavirus debido al avance del plan de vacunación que lleva adelante el

ministerio de Salud.

Estado de las escuelas

Otro de los temas que abordó la funcionaria está vinculado con las instalaciones de

las escuelas municipales que, según dijo, han sido refaccionadas.

“Nosotros hemos aprovechado todo este tiempo para hacer todas las reparaciones y

las cosas, pero nuestras escuelas siempre han estado en buenas condiciones, pero

había algunos temas de infraestructura de fondo. Por ejemplo: en alguna escuela que

teníamos un bajo ingreso de caudal de agua. Entonces, hemos hecho nuevos

depósitos para tener mayor almacenaje de agua y que no nos falte cuando retornen

las clases, sobre todo en la época de mayores calores”, contó Saseta.

Por último, la secretaria de Educación de la Capital destacó que se hicieron arreglos

en “materia de desagüe y filtraciones. Vamos a continuar durante el receso para

llegar con las escuelas en las mejores condiciones posibles”.