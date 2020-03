Esta es la última fotografía de John Lennon y George Harrison juntos

Para muchos The Beatles fue la banda más importante de todos los tiempos y que vino a cambiar radicalmente la forma en que el mundo entiende la música pop y el rock.

Aunque ya no están en este mundo, dos integrantes fundamentales de la banda de Liverpool fueron sin duda John Lennon y George Harrison. Mientras el primero fue asesinado por Mark David Chapman en 1980 a la salida del hotel Dakota, en Nueva York, el segundo falleció producto del cáncer de pulmón en 2001.

Recientemente se dio a conocer la última fotografía en la que aparecen juntos. Corresponde al 12 de noviembre de 1974, en el Troubadour de Santa Monica Boulevard, en Los Angeles, tras la primera noche de la actuación de George en el Felt Forum.

George Harrison and John Lennon (taken in 1974 – might be last known photo of the George and John together) pic.twitter.com/7qlpoaonGN

— Rock Genesis (@rockorigins) October 26, 2015