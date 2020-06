Esta semana comienzan los testeos a quienes ingresen por más de 24 horas

A partir de esta semana, las personas que ingresen a Catamarca y deban

permanecer más de 24 horas serán testeadas para determinar si tienen o no

coronavirus.

“En la semana ya empezamos a poner en práctica los tests para las personas que

deben ingresar a la provincia a realizar tareas”, aseguró el ministro de Seguridad y

vocero del Comité Operativo de Emergencia (COE), Hernán Martel.

Según Martel, estas evaluaciones se realizarán a “todas las personas que tienen

actividad laboral en la provincia, llámese cuestiones de mantenimiento de algunas

máquinas; servicios esenciales que deben prestar; servicios que no son de la

provincia; personas que vienen por un tema muy puntual en cuanto a empresas;

gerentes de empresas que tienen que venir periódicamente a la provincia, que no

residen acá pero que tiene su actividad laboral en la provincia y por ahí necesitan

venir. La forma que van a tener ahora, para poder permanecer en la provincia es

someterse a un test”. También resaltó que “todo vinculado a cuestiones laborales, en

un primer momento”.

En tanto, el ministerio de Salud de la Provincia deberá emitir una constancia del

resultado del testeo a los fines de permitir o no la circulación de estas personas.

Bares y restaurantes hasta las 00

Martel, anunció que los bares y restaurantes podrán recibir a sus clientes hasta las

00 horas. Vale mencionar que estos locales, en primera instancia, tenían permitido

hacerlo hasta las 22.

Martel pidió que quienes concurran y los propietarios sean responsables.