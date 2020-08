¿Están preparados/as? Así son los nuevos recitales con distanciamiento social

El nuevo lugar de música al aire libre “socialmente distanciado” del Reino Unido, el Virgin Money Unity Arena, organizó su primer recital oficial el martes por la tarde/noche. Tocó Sam Fender frente a una ¿multitud? con tickets agotados en la ciudad de Newcastle, y todos parecían cumplir con las reglas del espacio.

En total, hubo 2.500 personas presentes en el show al aire libre. Los asistentes vieron el espectáculo desde plataformas elevadas espaciadas a dos metros de distancia, desde los que se podía pedir comida y bebida de manera segura. Además se podía acceder a los baños a través de un pasillo unidireccional. Los videos del evento revelan que fue seguro y sensato, y que el espectáculo real se desarrolló sin problemas según lo planeado. Fender tocó una lista de 16 canciones en el escenario del tamaño de un festival, y parece que se podía escuchar desde los últimos asientos de la sala.

Si bien mucha gente quedó contenta, otros fanáticos no bancan estar modalidad que, para empezar, separa al espectador de todo el ambiente de un concierto. En varios clips, el parloteo vecino de la gente es casi más fuerte que la música, recreando la sensación general de un festival de música independiente. “Amo a Sam Fender, pero si ese es el futuro, no me cuenten”, tuiteó Ashley Smith. “Eso no es lo que son los conciertos para mí. Es la atmósfera de estar rodeado de otros cautivados por lo que sucede en el escenario, amando la vida”.

El Virgin Money Unity Arena continuará realizando shows socialmente distanciados durante los meses de agosto y septiembre. Los próximos artistas incluyen The Libertines, Supergrass, Two Door Cinema Club y Van Morrison.

