Estas son las primeras críticas (sin spoilers) del live-action de Mulan: de lo mejor de Disney

A pesar del avance del coronavirus, que llevó a suspender la presentación de Mulan en China, Disney logró estrenar en Estados Unidos la nueva versión del film. El live-action es un remake del clásico animado que cuenta la historia de la famosa guerrera china.

La película contó con uno de los mayores presupuestos de la compañía y llegará a casi todas las pantallas de cine a fines de marzo, excepto por gran parte del territorio asiático. Disney tomó la decisión de retrasar el lanzamiento de la película por el hecho de que la audiencia de esta región no podría asistir al cine y significaría una gran pérdida de dinero.

Pero volviendo al estreno en Estados Unidos, la prensa internacional reveló sus primeras reacciones y comentarios sobre el esperado live-action, y, aparentemente, Mulan es una de las mejores producciones en que ha realizado la casa de Mickey Mouse.

Mirá los comentarios:

“Mulán es el mejor de los remakes de acción real de Disney desde Cenicienta. Ni siquiera me perdí las canciones. Encuentra nuevas notas en una historia que ya conocemos al tiempo que brinda acción, corazón y humor maravillosos. También es sorprendentemente sexy para ser una película de Disney”, escribió Angie J. Han de Mashable.

“La nueva versión de Mulán de Disney deja mucho atrás, pero ofrece mucho más en su ausencia. Un montón de guiños a la de 1998 salpican una historia llena de acción increíble, humor y corazón”, reveló Alison Foreman de Mashable.

