Estatua de Zlatan Ibrahimovic: ahora le robaron la nariz y le cortaron un pie

A finales de noviembre, la estatua de Zlatan Ibrahimovic que se encuentra a las afueras del estadio del Malmoe, en Suecia, fue vandalizada por hinchas furiosos que no toleraron que el futbolista se haya convertido en copropietario del Hammarby, rival histórico del Malmoe.

En aquella oportunidad, los fanáticos le prendieron fuego a la estatua y lanzaron pescados podridos a una de las casas que el delantero tiene en Estocolmo.

Pero al parecer el enojo de los hinchas no ha apaciguado, ya que ahora la estatua, que mide tres metros y que había sido inaugurada hace solo un par de meses, volvió a ser dañada.

The statue has been vandalised several times since the Swedish striker bought a stake in rival club Hammarby. pic.twitter.com/1IbDPrbjNB

Zlatan Ibrahimovic’s nose has been cut off his statue in Malmo

El domingo recién pasado amaneció sin su nariz y sin un dedo de un pie. Según la prensa local, el daño, que presumiblemente fue realizado con una sierra, habría sido realizado la noche del sábado o madrugada del domingo.

Zlatan Ibrahimovic statue in Malmo vandalised with nose sawed off, cracked foot and toe missing. Ibrahimovic used to be a popular figure at Swedish side Malmo. His relationship with fans has been damaged as a result of his investment in Malmo’s rivals, Hammarby. pic.twitter.com/xKzEmCgfn0

— Lilian Chan (@bestgug) December 22, 2019