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Este jueves llega el One Shot Escolar con descuentos del 50% para la compra de útiles y uniformes

Desde este jueves 15 hasta el sábado 17 de febrero se llevarán a cabo las jornadas especiales One Shot Escolar, que implementa el Gobierno de Catamarca, para que los ciudadanos puedan comprar con un descuento del 50 % en artículos de librería, útiles, uniformes escolares, entre otros elementos necesarios para el inicio de clases.  

Se recuerda que podrán acceder al programa los usuarios de tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina, con un tope de reintegro de $20.000 por cuenta, en la primera compra. 

Las jornadas de One Shot Escolar son organizadas por el Ministerio de Economía de Catamarca en articulación con el Banco Nación Argentina y la Unión Comercial de Catamarca, con el objetivo de brindar ayuda a las familias con niños en edad escolar que se preparan para el inicio del próximo ciclo lectivo.

Teniendo en cuenta que algunos comercios se encuentran completando sus respectivas solicitudes de adhesión ante el Banco Nación, la nómina definitiva de comercios adheridos a la promoción será cargada en el Portal Gobierno de Catamarca este miércoles 14, día previo al inicio de la promoción.

Hasta hoy, los comercios adheridos al especial de inicio de ciclo lectivo son los siguientes:

Nombre Comercio

Dirección

Localidad/Ciudad

EZZEX

SAN MARTÍN 744

ANDALGALÁ

ACERTIJO PLAZA

AV VIRGEN DEL CARMEN

ANDALGALÁ

ACERTIJO

AV VIRGEN DEL CARMEN

ANDALGALÁ

CASA MEGA

PÉREZ DE ZURITA 773

ANDALGALÁ

LEI FA BE

PEREZ DE ZURITA

ANDALGALÁ

CALZADOS MAYTY

BELGRANO

ANDALGALÁ

CALZADOS MAYTY

BELGRANO

ANDALGALÁ

ANDALGALÁ DEPORTES

NUÑEZ DEL PRADO

ANDALGALÁ

BELÉN COPIAS

SAN MARTIN 348

BELEN

MUNDO MAGICO

GRAL ROCA 168

BELEN

AQUATRO

SAN MARTÍN 1359

BELEN

ZONA ZERO

SAN MARTIN 498

BELEN

ZONA ZERO

SAN MARTIN 341

BELEN

CREACIONES POCHA

SAN MARTIN 341

BELEN

BELÉN SPORT

SAN MARTIN ESQ SN

BELEN

EL CHILO ESTUDIOSO

SAN MARTIN 372

BELEN

EL CHILO ESTUDIOSO

SAN MARTIN 375

BELEN

SUPER TODO

SAN MARTÍN 791

BELEN

ALQUIMIA

SAN MARTIN 446

BELEN

ALQUIMIA

SAN MARTIN 446

BELEN

CASA LEANDRO BECHARA CURA

SAN MARTIN 294

BELEN

BURIEL INDUMENTARIA

BELGRANO 378

BELEN

TIENDA DANILI

DIEGO DE ALMAGRO

FIAMBALÁ

AMALU

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

GENESIS

DIEGO DE ALMAGRO

FIAMBALÁ

MULTIRUBRO FELIPE

B CENTRO

FIAMBALÁ

SERVICOMPRAS NUEVO SOL

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

MULTIRUBRO TEJADA

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

MEMELO DEPORTES

DIEGO DE ALMAGRO

FIAMBALÁ

INDUMENTARIA LA MORENA

DIEGO DE ALMAGRO

FIAMBALÁ

MOA TIENDA

LUIS ARCH

FIAMBALÁ

FANA MODA

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

YESI CELL

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

INDUMENTARIA Y CALZADO JAZZ

DIEGO CARRIZO DE FRITES

FIAMBALÁ

NOMBRE DEL COMERCIO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

MARKAR

SAN MARTIN

LOS ALTOS

ROPTAI

RUTA PRV 21

LOS ALTOS

TWINSET (2)

15 DE SEPTIEMBRE S/N

POMÁN

NOVEDADES MAXI

GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N

POMÁN

LIBRERÍA MAPA

GERÓNIMO LUIS DE CABRERA 1238

POMÁN

LUZ TATIANA

GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N

POMÁN

TIENDA CARLITOS

GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N

POMÁN

TIENDA HADAS

GERONIMO LUIS DE CABRERA

POMÁN

TIENDA ALEXANDER

GERÓNIMO LUIS DE CABRERA S/N

POMÁN

DIOSES PEQUEÑOS

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE S/N

POMÁN

BOUTIQUE ATENCIO

PRESIDENTE CASTILLO S/N

POMÁN

L Y P ABRIL

PUEYRREDON 78

RECREO

MYY REGALERIA

BARRIO GAS DEL ESTADO CASA 9

RECREO

KIOSCO BUEN DIA

EVA PERON Y SARMIENTO S/N

RECREO

CALZADOS ALBY

SARMIENTO 109

RECREO

OSRE GRÁFICA

AV BELGRANO 164

RECREO

PENCILSTORE

AV PTE PERON Y RIVADAVIA

RECREO

LIBRERÍA CHABELA

CALLE PRINCIPAL S/N

RINCON

MAXI MEN

MITRE 211

SANTA MARIA

ADELINE MODAS

MITRE 210

SANTA MARIA

NUBE ROSA

GENERAL NAVARRO 587

SANTA MARIA

BAZAR MITRE

MITRE 360

SANTA MARIA

STILOS MAGY

AV 1° DE MAYO 380 PLANTA ALTA

SANTA MARIA

PRESTIGUE BOUTIQUE

MITRE 205

SANTA MARIA

MUNDO FELIZ

MITRE 278

SANTA MARIA

MC PAPELERÍA

AV 1 DE MAYO 218

SANTA MARIA

LIBRERÍA EL ORIGINAL

MITRE 35

SANTA MARIA

TIENDA ABEL

MARIANO MORENO 205

SANTA MARIA

AJ DEPORTES

ESQUIU 65

SANTA MARIA

AMAPOLA BEBÉS Y NI¤OS

AV 1RO DE MAYO 380

SANTA MARIA

CHANGO LIBROS

SAN MARTIN 340

SANTA MARIA

EVAMAK NOVEDADES

BME MITRE 149

SANTA MARIA

TWINSET

AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N

SAUJIL

OHANA

AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N

SAUJIL

CASA BELEN

LOS MILAGROS Y PERÓN

SAUJIL

EL OSO ESTUDIOSO

SAN MARTIN 802

SFV CATAMARCA

LIBRERIA ACUARELA

SALTA 1020

SFV CATAMARCA

LIBRERÍA EL MILAGRO

RUTA PROVINCIAL N° 41

SFV CATAMARCA

ONLY TECH

LOS CEIBOS 88

SFV CATAMARCA

LIBRERIA SAN JOSE

AV VIRGEN DEL VALLE NORTE 1025

SFV CATAMARCA

DISEÑO LASER

SARMIENTO 212

SFV CATAMARCA

INSTITUTO PRIVADO RODOLFO SENET

CHACABUCO 473

SFV CATAMARCA

SOFMANIA 1

CONESA 719

SFV CATAMARCA

MYG BORDADOS E IMPRESI

AYACUCHO 520

SFV CATAMARCA

CATALOGOS

REPÚBLICA 516

SFV CATAMARCA

DDL CLOTHES

GUEMES 243

SFV CATAMARCA

DISTRIBUIDORA PALMAR

REPÚBLICA 940

SFV CATAMARCA

EL TRÉBOL

SALTA Y MOTA BOTELLO

SFV CATAMARCA

ENVOLVER

MOTA BOTELLO 407

SFV CATAMARCA

FORTALEZA LIBRERÍA

PADRE ESQUIU 1150

SFV CATAMARCA

INDUMENTARIA MP VAQUEL

AV SANCHEZ OVIEDO 587

SFV CATAMARCA

LIBRERÍA DEL NORTE

SARMIENTO 727

SFV CATAMARCA

LIBRERIA LOGOS

MAESTRO QUIROGA 60

SFV CATAMARCA

MEDIMAR

AV. MANUEL NAVARRO 26

SFV CATAMARCA

MYG BORDADOS E IMPRESIONES

AYACUCHO 520

SFV CATAMARCA

NISOLI

ROJAS 386

SFV CATAMARCA

NORSEG

AV. ARTURO ILLIA 609

SFV CATAMARCA

PAPELITO

AHUMADA Y BARROS 1465

SFV CATAMARCA

SOFTMANIA

CONESA 719

SFV CATAMARCA

VIDELVAL SRL

ESQUIÚ 418

SFV CATAMARCA

MINI PEQUES

MATE DE LUNA 62

SFV CATAMARCA

Fuente: Airevision – Catamarca Es Noticia

catamarca digital
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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.

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