Estiman que el incremento en el costo de la energía eléctrica sería del 30%

Durante el año, el servicio de energía eléctrica tuvo un congelamiento en lo que fue la

tarifa, motivo por el cual no hubo variaciones en los costos y esto no se vio afectado

en los usuarios, los cuales debieron abonar por lo que consumen.

Sin embargo, este congelamiento ya tiene fecha para terminar y es el 31 de

diciembre del 2020, por lo que el próximo año habría un incremento y el mismo

afectaría al consumidor. Si bien todavía no hay una definición sobre el porcentaje de

aumento, el Gobierno Nacional ya empezó a realizar el estudio de todo esto.

En tal sentido, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, Alberto

Kozicki, comentó: “Desde Nación nos han pedido un informe muy detallado de la

situación económica y de la categorización de cada uno de los usuarios del sistema

de luz”, considerando que se está terminando de evaluar para enviarla a la secretaría

de Energía de Nación.

Asimismo, dijo que este informe consiste en adecuar la localización de los subsidios

correctamente. “Esto va a categorizar con diferentes niveles tarifarios de acuerdo a

los niveles socioeconómicos de los usuarios”, explicó, y “la tarifa social se mantiene,

pero a partir de allí, para los que pagan, que no están incluidos en la tarifa social, se

hace una categorización”.

En cuanto al aumento de la tarifa para el próximo año, Kozicki manifestó que con

respecto a un 60 por ciento de incremento, “si uno lo analiza con respecto al atraso

tarifario en el cual estamos trabajando, creo que puede ser lógico”, aunque indicó que

su opinión personal “va a estar en la mitad de esos valores”, es decir, sería un 30 por

ciento.

Morosidad

Alberto Kozicki, con respecto a la morosidad de los usuarios de los servicios públicos,

dijo en La Brújula: “Tenemos una mejora sustancial en los niveles de recaudación en

energía. Estuvimos llegando al 40 por ciento durante la pandemia y hoy podemos

estar hablando casi un 90 por ciento en los niveles de cobranza. En materia de agua,

podemos decir que hemos casi balanceado el nivel comercial y económico de la

compañía”.

Sobre la empresa de Aguas de Catamarca, el ministro dijo que de los niveles de

ingresos y subsidios que recibían a principio de año, “hoy estamos en niveles muy

inferiores”.

Energía

En materia de energía eléctrica, el ministro mencionó que los valores nominales en

los domicilios era de 180 volt, y que “nunca” se veían obtenciones de 220 volt en los

domicilios, por lo que destacó: “Hoy podemos decir que todo el sistema está

trabajando en tensiones normales”, pero que esto, además, va a generar una

adecuación de los transformadores.

Ante esto, Kozicki señaló que “no hay ninguna razón para que haya cortes de

magnitud”, agregando que “lo que viene, tiene que ser mejor, no solamente en

materia de luz, sino también de agua, porque los dos sistemas estas vinculados”.

Presupuesto

Kozicki expresó que mantuvo contacto con el Administrador del Ente Nacional de

Obras Hídricas de Saneamiento del Agua, Enrique Cresto, quien le anunció que

además de los 1.000 millones que ya se le asignaron a la provincia, se podría

duplicar la suma para obras de agua y saneamiento.