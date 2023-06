En el marco de su visita a la localidad de Tapso, el gobernador Raúl Jalil junto a su

vice Rubén Dusso y el ministro Lucas Zampieri (Agua, Energía y Medio Ambiente)

recorrieron la obra de ampliación de la Estación Transformadora (ET) Las Cañas,

la cual permitirá repotenciar el sistema de energía eléctrica en el Este y, según

estimaron, estará a pleno funcionamiento en 45 días. Técnicamente, la ET se

ubica sobre la línea que viene de Santiago del Estero hasta ET Huacra.

Desde el Gobierno indicaron que se avanza con esta ampliación con el objetivo de

independizar el sistema de algunos distribuidores que son alimentados desde

Santiago del Estero.

Según explicaron desde el ministerio que conduce Zampieri, se instaló un nuevo

transformador de 30 MVA para reforzar el sistema de energía eléctrica del Este y

calcularon que la obra total podría estar concluida en 45 días. Una vez finalizada,

beneficiará a los vecinos y vecinas de los departamentos de Santa Rosa, El Alto y

Ancasti.

Además, la nueva ET permitirá un mejor suministro para la zona agroganadera de

los departamentos productivos del Este catamarqueño. A la vez, implicará un

equilibrio en la distribución de la demanda, disponiendo de mejores potencias de

acuerdo a las solicitudes de grandes emprendimientos agroindustriales que ya

están radicados en la zona.

En tanto, las instalaciones quedarán adecuadas con una proyección para ampliar

a otro transformador de 30 MVA que repotenciará aun más el servicio. La obra

demandó la provisión y montaje de materiales, equipamiento electromecánico y su

posterior puesta en marcha.

Por otra parte, para la celebración que llevó adelante el municipio de Tapso por el

197° aniversario de su fundación, Jalil dejó inaugurado el jardín de salas de nivel

inicial JIN 22 en la localidad, e hizo entrega de 30 netbooks a alumnos de 6to año

de la Escuela Secundaria N° 71 “Dr. Miguel Ángel Arévalo”. Junto al intendente

Mario Sosa, entregaron las llaves de cuatro viviendas sociales y 10 módulos de

baños que fueron construidos por el Ministerio de Vivienda. Jalil también entregó

dos ambulancias y maquinaria.