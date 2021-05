Estiman que hay 1000 empleados públicos en condiciones de jubilarse

Desde la UDAI de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)

estimaron que a lo largo de este año unas 1000 personas podrán acceder al

beneficio de jubilación contando a empleados públicos y docentes de la provincia.

Además, mencionaron que en solo dos meses se tramitó el beneficio previsional a

unos 382 agentes.

El titular local del organismo nacional, Enzo Carrizo, comentó a Cae el Telón que en

la actualidad “tenemos 60 turnos a disposición todos los sábados para iniciar

jubilaciones y pensiones”. En este sentido solicitó a las personas que tengan que

hacer esos trámites lo hagan para los sábados. Es que “de 60 turnos terminamos

iniciando 10 o 15 y los otros los saca mal la gente, los saca para turnos de consulta

de expediente que no necesita turnos, o los saca para crédito y ese trámite tampoco

se hace los sábados”.

“La oferta de turnos existe pero muchas veces el beneficiario los saca para otros

trámites que no es el que corresponde y lamentablemente cuando la gente necesita

iniciar el trámite de jubilación o pensión, ya no tiene el turno”, remarcó.

Así, Carrizo indicó que hasta la fecha se van realizando unas 382 jubilaciones. “El

número va variando, puesto que en enero, febrero es bajo por las vacaciones y en

marzo vuelve a elevarse un poco al igual que en abril”, dijo el funcionario nacional.

De esta forma, mencionó que en lo que va de mayo “lo que es docentes y

administración pública fueron 156 las personas que se jubilaron” mientras que en

abril “fueron 226”.

En tanto, estimó que para lo largo de este año están en condiciones de jubilarse unas

“1000 personas”.