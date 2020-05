¡Esto es todo lo que llega a Netflix en el mes de junio!

Netflix reveló los estrenos que se sumarán a su catálogo en el mes de junio y todo lo que podemos decir es que se viene con todo.

Desde las temporadas finales de 13 Reasons Why y The Politician, hasta la inesperada incorporación de Keeping Up With The Kardashians, y la llegada de las últimas temporadas de Modern Family, Netflix trae contenido para todos los gustos.

Otra sorpresa es la increíble cantidad de películas llegarán en junio. Wonder Woman, Indiana Jones, Back To The Future, Lost in Translation y Perfume de mujer son solo algunos de los clásicos que se suman al gigante de streaming.

Chequeá la extensa lista completa:

SERIE

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Titan Games (1/6/2020)

La cantina de medianoche: Temporadas 1 a 3 (1/6/2020)

Modern Family: Temporadas 7 a 9 (2/6/2020)

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

¿Me escuchas? (4/6/2020)

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

Reality Z (10/6/2020)

Historia de un crimen: La búsqueda (12/6/2020)

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

Manjares divinos (24/6/2020)

Amar y vivir (26/6/2020)

PELÍCULAS

Amor sin escalas (1/6/2020)

La buena esposa (1/6/2020)

Hancock (1/6/2020)

Jack Reacher: bajo la mira (1/6/2020)

Ahora son trece (1/6/2020)

La nueva gran estafa (1/6/2020)

Inframundo: El despertar (1/6/2020)

Lara Croft: Tomb Raider (1/6/2020)

El último maestro del aire (1/6/2020)

Un papá genial (1/6/2020)

Hombres, mujeres y niños (1/6/2020)

El rey Arturo: La leyenda de la espada (7/6/2020)

5 sangres (12/6/2020)

La Red Avispa (19/6/2020)

Siente el ritmo (19/6/2020)

Tren a mi destino (19/6/2020)

Victoria y Abdul (23/6/2020)

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

Mujer Maravilla (26/6/2020)

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

Volver al futuro (30/6/2020)

Volver al futuro III (30/6/2020)

Perdidos en Tokio (30/6/2020)

Perfume de mujer (30/6/2020)

Enemigo inmortal (30/6/2020)

La torre oscura (30/6/2020)

Robin Hood (30/6/2020)

Adú (30/6/2020)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Genios del abecé (3/6/2020)

Lenox Hill (10/6/2020)

La familia del soldado (19/6/2020)

Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

Atleta A (24/6/2020)

NIÑOS Y FAMILIA

Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

El cadáver de la novia (6/6/2020)

Kipo y la era de los magnimales: Temporada 2 (12/6/2020)

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

El reino de las rimas (19/6/2020)

El Grinch (30/6/2020)

ANIME

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

Amor de gata (18/6/2020)

Brand New Animal (30/6/2020)