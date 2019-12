Estos son los 10 mejores discos del año según la Revista Rolling Stone

Cada año, la revista Rolling Stone, realiza un ranking con los 50 mejores discos que fueron lanzados durante el año, selección que se realiza considerando criterios de creatividad, composición, popularidad y ventas.

Este año, Ariana Grande, Billie Eilish y Lana Del Rey, fueron algunos de los artistas que encabezaron la lista, siendo considerados sus discos como los lanzamientos del año.

Revisa los 10 discos que encabezaron la lista este 2019:

10 – The Highwomen, “The Highwomen”

Con canciones como “Redesigning Women,” y “My Name Can’t Be Mama”, Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris y Amanda Shires, se consagraron con una apuesta que se ganó la aceptación del público por su mensaje sobre los estereotipos femeninos.

9 – DaBaby, “Baby on Baby”

El rapero de Carolina del Norte, sorprendió este año con “Baby on Baby” disco que ha nueve meses de su lanzamiento, sus éxitos “Suge”, “Walker Texas Ranger” y “Old Town Road” continúan sonando en las radios.

8 – Miranda Lambert, “Wildcard”

Miranda Lambert, demuestra que es capaz de revitalizar su sonido, apuntando al rock and roll, en ‘Wildcard’, producción que sorprendió con éxitos como “It All Comes Out in the Wash”, “Pretty Bitchin” y “How Dare You Love”.

7- Vampire Weekend, “Father of the Bride”

La banda de indie rock, en mayo, sorprendió con “Father of the Bride”, disco bien recibido por la crítica, la cual reconoció como una producción que es la prueba de su evolución como artistas, gracias a canciones como “Sunflower” y “Harmony Hall”.

6- Lizzo, “Cuz I Love You”

La actual reina del soul hip-hop, este año con “Cuz I Love You” disco que marca su debut en las grandes discográficas, sorprendió con una potente producción de la cual la crítica destacó, “Tempo”, canción en la que realiza un dueto junto a Missy Elliott.

5- Bad Bunny, “X 100pre”

El primer disco oficial del puertorriqueño, ha sido bien aclamado por la crítica, gracias a éxitos como “Solo de mí” y “Mía”, demostrando que aún hay mucho espacio para el pop latino en el mercado internacional.

4- Taylor Swift, “Lover”

Taylor Swift, nuevamente destaca en la escena musical, siendo galardonada por su album, “Lover”, producción que destaca por ser dramática, siendo además considerada la obra maestra de la compositora estadounidense.

3- Lana Del Rey, “Norman Fucking Rockwell!”

Lana Del Rey, este año sorprendió con “Norman Fucking Rockwell!”, obra con tintes del rock de los 70`s y cuyas letras se inspiran en las historias de sueños rotos como es el caso de “How to Disappear”.

2- Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

La cantante y compositora estadounidense, destacó este año con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” Su primer álbum de estudio, el cual refleja la evolución de su producción musical, la que le permitió debutar como el número uno en el Billboard 200.

1 Ariana Grande, “Thank U, Next”

Arianna Grande ocupa el primer puesto del ranking elaborado por la Revista Rolling Stone, gracias a ‘Thank U, Next’. La canción que lleva el nombre del disco, se lanzó en 3 de noviembre de 2018 alcanzando el primer puesto de las listas de éxitos de 12 países. Demostrando que Ariana aún tiene mucho que dar en el mundo de la música.

Foto: Shutterstock.