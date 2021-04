Estos son los lenguajes de programación más populares del mundo

TIOBE, la compañía que desarrolla este índice, analiza cada día más de 1.056 millones de líneas de código y monitorea buscadores y otras fuentes de datos para puntuar los lenguajes de programación según su demanda. Si bien este índice de lenguajes de programación se actualiza constantemente, los cambios en la lista ayudan a comprender hacia dónde va el mercado y hacia dónde se orienta el desarrollo de software.

Esta vez, los lenguajes más usados en el mundo son C (14.32%) y Java (11.23%), que está experimentando una caída sostenida. Tras ellos se encuentran Python, C++, C#, Visual Basic y JavaScript. El Top 10 lo cierran el Lenguaje Ensamblador, PHP y SQL. Por otra parte, en TIOBE también destacan la salida del TOP20 del lenguaje Objective-C.

La razón por la que Java se sigue resistiendo a su desaparición es porque aún sigue siendo insustituible: se trata de un lenguaje fácil de aprender y que permite programar para cualquier plataforma con poco esfuerzo. En cuanto a Python, tiene mucho éxito en el ámbito científico y en el procesamiento de datos, sector que está claramente en alza. JavaScript, por su parte, es uno de los pilares de la web moderna. Y la familia C y derivados (C++, C#) sigue teniendo mucha demanda.

Sin embargo, la sorpresa de este último índice está en el puesto número 8, en el que se coló un lenguaje de programación con trayectoria. Se trata del lenguaje ensamblador, nacido en 1949: pasó de la posición 14 a la número 8 y resulta sorprendente que un lenguaje con más de 70 años escale tan repentinamente. ¿El motivo? Su facilidad y accesibilidad, mayor a la de muchos lenguajes más nuevos.

