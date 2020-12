ESTRENO: Britney Spears y los Backstreet Boys, juntos en ‘Matches’

Mientras te preocupabas por la pandemia o cuestiones políticas, Britney Spears estaba trabajando duro y, digamos, para todos nosotros descubriendo cómo recuperar los años noventa…

Y traer de vuelta los años 90 es lo que hizo hoy al lanzar su nuevo single “Matches”, ¡un tema con los Backstreet Boys!

“¡¡¡¡“ Matches ” con mis amigos @backstreetboys ya está disponible !!!!”, tuiteó Britney emocionada. Y eso no es todo. También lanzó una nueva edición de lujo de su álbum Glory del 2016. “¡¡¡Estoy tan emocionado de escuchar lo que piensas sobre nuestra canción juntos !!!! ¡Ahora también puedes escuchar Glory Deluxe en todas partes! “

La última edición de lujo de Glory contiene “Matches”, cuatro remixes separados de su canción “Mood Ring”, entre otras canciones.

“Matches” featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC

— Britney Spears (@britneyspears) December 11, 2020